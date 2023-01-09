Чиновничьи визитки и туалетная бумага: что закупала администрация губернатора под конец 2022 года

В декабре 2022 года администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 14 тендеров на 12,4 млн рублей. Среди них официальные бланки с поздравлениями и благодарностями от губернатора и его заместителей, запасы туалетной бумаги на 2023 год и тонны соли для тротуаров. Еще в Смольном озаботились борьбой с вредителями и доступом к СМИ-иноагенту.

Самой дорогой покупкой декабря стал тендер на поставку различных бланков губернаторских писем, папок с тиснением из фольги золотого цвета и визиток для чиновников. На полиграфическую продукцию в 2023 году готовы потратить до 4 млн рублей. Кроме бланков писем в закупке указали поздравительные бланки, папки для фотографий из дизайнерского картона и благодарственные письма от имени вице-губернаторов. Поставкой займется ООО "Райз".

Второй по затратности покупкой декабря оказался контракт на покупку туалетной бумаги и бумажных полотенец. На них готовы потратить до 2,7 млн рублей. За эти деньги чиновники получат около 714 километров туалетной бумаги.

Более 2 млн рублей выделили на предоставление доступа к электронным версиям периодических изданий и книг. Среди периодических изданий, за которые заплатят 1,3 млн рублей, есть журналы о бухучете, экономике, кибербезопасности, а также новостные издания: "Коммерсантъ",заблокированный The Moscow Times, а также "Санкт-Петербургские ведомости" и другие. Кроме того, администрация губернатора изъявила желание получить доступ к материалам Republic*. В октябре 2021 года Минюст внес издание в реестр СМИ-иностранных агентов. Всего в закупке указано более 200 изданий. Еще 846 тысяч выделили на оплату доступа к скачиванию библиотеки их 730 книг о менеджменте, тайм-менеджменте, управлении персоналом и личной эффективности, но ни один поставщик не откликнулся на предложение.

Также в декабре администрация губернатора опубликовала два похожих запроса котировок на поставку 24 тонн реагентов для борьбы с гололедом. Один из них, на сумму 996 тысяч рублей, выиграло ООО "ТНК "АЙС"". По второй закупке на аналогичную сумму подача заявок еще продолжается.

До 687 тысяч рублей собираются потратить на поставку дизельного топлива и бензина. На техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, оборудования и автоматики в тепловых пунктах готовы потратить до 175 тысяч рублей. За 98 тысяч рублей ООО "Аском" обеспечит администрацию шестью металлическими стеллажами. Еще 62 тысячи рублей выделили на покупку 25 счетчиков учета воды.

В Смольном продолжают обновлять сантехнику в душевых администрации губернатора. На этот раз заказчик ищет поставщика термостатов для душа. ООО "Сантехресурс" получит за 12 смесителей из латуни 119 тысяч рублей. Ранее эта же компания обеспечивала Смольный смесителями для умывальников.

Администрация губернатора потратить 118 тысяч рублей на оказание услуг по доступу к интернету по девяти адресам, среди которых приемные депутатов Законодательного собрания Петербурга и Государственной думы. Еще один похожий контракт на 39 тысяч рублей для подключения к интернету в приемной на Малой Морской.

Дешевле всего в декабре обошлась Смольному борьба с вредителями. ООО "Служба гигиена" согласилась уничтожить всех грызунов и насекомых в администрации губернатора за 36 тысяч рублей. Согласно аукционной документации, их не должно быть в здании городского правительства минимум до декабря 2023 года. Впрочем, каких-либо гарантийных обязательств на дезинфекторов не накладывается.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как Смольный тратил деньги налогоплательщиков в 2022 году на заграничные поездки, внутреннее убранство Смольного института и другие "хотелки".

* Минюст внес ООО "Москоу диджитал медиа" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Константин Леньков