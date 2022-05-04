"Зоя Космодемьянская" для Беглова и дорогие наушники: что закупал Смольный в апреле

В апреле 2022 года администрация губернатора Петербурга опубликовала 46 закупок. Максимальная стоимость всех тендеров составила 84 млн рублей. Почти 90% от этих средств направили на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Смольного. Помимо заботы об исторических постройках, администрация закупала саженцы чубушника сорта "Зоя Космодемьянская" для губернаторской дачи и наушники. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Более 75,4 млн рублей Смольный выделил на пять закупок по сохранению объектов культурного наследия. Среди них реставрация северного и южного пандусов главного корпуса Смольного института, ремонт фасадов Садового корпуса Смольного монастыря, реставрация ограды и ремонт лифтовых шахт в здании института. Кроме этого, до 7 млн рублей выделят на разработку проектной документации по реставрации монастыря. На реставрацию пандусов выделили 30 млн рублей. Это стало третьей по величине закупкой за всю историю госзаказа администрации губернатора.

Самой дорогостоящей покупкой, не связанной с культурным наследием, стала поставка саженцев. На это готовы потратить до 954 тысяч рублей. Для администрации заказали ракитник, степной миндаль, бузину, сибирскую ель и три вида роз. Всего 161 растение, из которых 120 - роза сорта Chandos Beauty. Намного разнообразней выглядит список саженцев для резиденции губернатора в поселке Комарово: три сорта голубики, пять сортов сирени и всевозможные цветущие растения. Также губернаторский сад украсит чубушник сорта "Зоя Космодемьянская" и саженцы вечнозеленого рододендрона сорта "Гаага". На последний решили выделить до 41 тысячи рублей. Всего для загородного дома главы города закажут 84 саженцев.

Значительная часть закупок Смольного посвящена хозяйственным вопросам. Для ухода за территорией заказали два бензиновых опрыскивателя и десять воздуходувок по 48 тысяч рублей за штуку. Всего на покупку оборудования собираются потратить до 703 тысяч рублей. До 674 тысячи рублей в администрации губернатора потратят на различные провода и кабели, общей протяженностью в два километра. Еще до 640 тысяч рублей направят на приобретение двух тысяч рулонов бумажных полотенец. Покупка двух тысяч полимерных мешков и 2,7 тысяч рулонов мусорных пакетов объемом от 30 до 120 литров обойдется в 373 тысячи рублей.

Смольному удалось заметно сэкономить при закупке 60 смесителей для моек и умывальников. Изначально на сантехнику собирались потратить 667 тысяч рублей, но ООО "Сантехресурс" предложило товар всего за 116 тысяч рублей, что в 5,7 раз меньше максимальной стоимости.

Администрации губернатора потребовалось 3,5 тысячи различных батареек. Их оценили в 450 тысяч рублей. Самыми "ходовыми" элементами питания оказались пальчиковые и мизинчиковые батарейки. Их закупят в количестве 1000 и 500 штук соответственно.

Еще в апреле у Смольного получилось со второй попытки найти поставщика интернет-услуг. В скором времени сотрудники администрации смогут продолжать работать в интернете. ООО "Медиа группа" подключит администрацию губернатора к интернету 19 тысяч рублей. До конца года чиновники будут путешествовать по просторам сети "Интернет" на скорости не менее 10 Мбит/с.

Смольный вновь пытается заказать респираторы. В марте уже размещали похожую закупку о поставке 500 масок и 200 фильтров за 372 тысячи рублей, но ни один из поставщиков тогда на тендер не откликнулся. В апреле администрация хочет те же 500 СИЗ, но уже без фильтров и на 23 тысячи рублей дороже.

Настоящая битва заявок произошла в закупке на поставку пяти кофемашин, на которые хотели потратить до 329 тысяч рублей. На тендер откликнулось девять поставщиков, победителем выбрали индивидуального предпринимателя Владимира Власова. Он предложил обеспечить Смольный нужной техникой за 172 тысячи рублей.

Также среди закупок два водонагревательных котла за 323 тысячи рублей, тележки для различных нужд за 244 тысячи рублей, уничтожители документов за 95 тысяч рублей, абразивные изделия за 167 тысяч рублей, различные выключатели за 151 тысячу рублей и запчасти для садовой техники за 124 тысячи рублей.

Судя по закупкам, в Смольном задумались о переоборудовании душевых. Так, за 235 тысяч рублей там хотят приобрести новые лейки и шланги для душа. Еще одна "банная" закупка на 114 тысяч рублей - поставка пяти смесителей для душа.

В конце 2022 года администрация губернатора хочет провести "интеллектуальное состязание", посвященное борьбе с коррупцией. На него пригласят 30 человек, которым предстоит ответить на 20 вопросов и разыграть четыре игровых кейса (кейс - ситуация, а не чемодан). Параллельно с деловой игрой будет проходит круглый стол на смежные темы. 40 человек обсудят антикоррупционный мониторинг и его достижения за прошедший год. Каждому участнику мероприятия подарят папку для бумаг, ручку и светоотражающий браслет. На атрибутах "портфеля участника" должна быть символика Петербурга и отметка о том, что событие организовано при участии комитета государственной службы. На канцтовары планируют потратить до 38 тысяч рублей, а все мероприятие обойдется в 210 тысяч рублей. Исполнителем стало ООО "РБТ Ивент Групп".

Еще одно мероприятие пройдет при поддержке отдела по связям с религиозными объединениями. Оно будет включать в себя выступление двух творческих коллективов и кофе-брейк. Событие оценили в 195 тысяч рублей, из которых до 80 тысяч рублей выделят на выступления артистов.

Месяцем ранее Смольный искал поставщика четырех тысяч березовых метел за 122 тысячи рублей. Ни одной заявки не поступило. В апреле администрация снова попыталась обзавестись оборудованием для уборки, но уже за 187 тысяч рублей. Среди повторных закупок также оказался тендер на поставку органического стекла за 177 тысяч рублей.

В администрации решили обновить аудиосистему. Это три комплекта колонок SVEN и столько же пар наушников японского бренда Audio-Technica. В аукционной документации цена за эти товары указана в размере значительно отличающихся от рыночных. Колонки оценили в 6,7 тысяч рублей, хотя по данным "Яндекс.Маркета" цена на них находится в диапазоне от 2,6 до 4,3 тысяч рублей. Наушники в администрации оценили в 32,3 тысяч рублей, хотя в среднем их можно купить за 15 тысяч рублей. Самые дорогие предложения, по данным "Яндекс.Маркета" не превышают 26 тысяч рублей. Всего на покупку аудиооборудования Смольный выделил до 117 тысяч рублей.

Хоть снег с приходом весны и перестал был быть одной из главных проблем городских властей, в администрации занялись подготовкой к следующей зиме. Там заказали 40 лопат для уборки снега, на которые хотят потратить до 56 тысяч рублей.

Самой дешевой апрельской закупкой стал пускатель с катушкой управления переменным током. За него собираются отдать не более шести тысяч рублей.

Напомним, в марте Смольный разместил 41 закупку на сумму в 11,7 млн рублей. Тогда администрации потребовались крышки унитазов, офисные холодильники и настенные часы.

Константин Леньков