Крышки унитазов, удобрения и кувшины: что закупал Смольный в марте

В марте 2022 года администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 41 извещение о проведении аукционов с общей максимальной стоимостью 11,7 млн рублей. Среди заказов: люстры ручной работы, сиденья унитазов, удобрения, а также 40 километров монтажной ленты. Около четверти закупок оказались обделены вниманием со стороны поставщиков.

Больше всего в марте Смольный выделил на обслуживание и покупку запасных частей для различной техники. Так, до 2,7 млн рублей готовы потратить на покупку запчастей для подметальной машины Bobcat ANGLE BROOM. Еще на 261 тысячу рублей собираются приобрести детали для коммунальной машины Hako CityMaster 2000 и других всевозможных садовых тракторов. На обслуживание десяти единиц подобной техники администрация потратит 701 тысячу рублей.

На люстры ручной работы выделили 749 тысяч рублей. ЗАКС.Ру уже писал о светильниках, которые хотят видеть чиновники. Они должны быть изготовлены вручную ООО "Эпицентр". Это семь больших люстр, высота которых может достигать до одного метра. Найти поставщика не удалось. Ни одной заявки от поставщиков не поступило. Еще 608 тысяч выделили на покупку 2150 светодиодных ламп.

До 716 тысяч рублей потратят на покупку тысячи салфеток из микрофибры и 3,6 тысяч тряпок для уборки.

На доукомплектацию сервиза выделили до 600 тысяч рублей. ЗАКС.Ру рассказывал о предпочтениях в Смольном. Там хотят докупить 200 чайных и кофейных пар от Императорского фарфорового завода. Исполнителя контракта на изысканный фарфор еще не определили. Также закупят 93 стеклянных кувшина с крышкой за 48 тысяч рублей. Поставкой займется индивидуальный предприниматель Оксана Ильясова.

Из других мелочей, Смольному понадобилось 20 настенных часов. В аукционной документации в качестве примера были указаны часы корейской марки La Mer. Это простые часы диаметром около 36 сантиметров с белым циферблатом и коричневым корпусом. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Михаил Кузнецов, предложивший цену в размере 29 тысяч рублей.

В марте объявили тендер на поставку различных запчастей для сантехники на сумму 501 тысячу рублей. В другой закупке на эту же тему ищут оборудование для туалетов: крышки-сиденья для унитазов, сливы и смесители. На них готовы потратить 106 тысяч рублей. Сиденья должны быть совместимы с унитазом Jika Lyra.

Более полумиллиона рублей выделили на дверные аксессуары. Так, в Смольном закупят 60 навесных замков, столько же замков для дверей и 300 цилиндровых механизмов за 485 тысяч рублей. Еще 56 тысяч рублей хотят потратить на 60 дверных ручек золотого и серебряного цвета.

За использование информационной системы "Кодекс", которой пользуются бухгалтеры и юристы, заплатят 472 тысяч рублей. До конца 2022 года работники администрации будут иметь доступ к пяти базам данным: "Помощник юриста: Профессионал", "Законодательство Санкт-Петербурга", "Законодательство Ленинградской области", "Законодательство Москвы", "Судебная практика федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа" и "Судебный аналитик".

На закупку средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования, предположительно, во время строительных работ, потратят до 372 тысяч рублей. За эти деньги планируется приобрести 500 респираторов и 200 защитных фильтров к ним.

Почти на 700 тысяч рублей Смольный решил обзавестись различными канцтоварами. Самая дорогая из закупок обошлась в 165 тысяч рублей, включает 550 маркеров, 2,2 тысячи ручек, тысячу конвертов и 160 календарей. На покупку 250 картонных и 6,8 тысяч пластиковых папок потратили 119 тысяч рублей. Еще 95 тысяч рублей выделили на приобретение 30 тысяч конвертов. Контракт по доставке 300 флаконов корректирующего средства, 150 ежедневников и 75 планингов готовы выделить до 151 тысячи рублей.

Индивидуальный предприниматель Николай Дранец предложил обеспечить администрацию губернатора органическими удобрениями за 213 тысяч рублей. Бизнесмен оснастит Смольный торфяными смесями, унавоженным компостом и почвенной смесью с конским навозом.

На 800 рулонов малярной ленты длинной 40 тысяч метров и гумирки (специальной перфорированной ленты для работы с облицовочными материалами) потратили 114 тысяч рублей. Контрактом займется ООО "Поток". Администрации губернатора также понадобятся 800 малярных кистей для работы с лаком и масляной краской. Победителем аукциона стало ООО "Эдельвейс", предложившее наименьшую цену в 89 тысяч рублей.

Среди других стройматериалов, которые нужны Смольному - 58 листов фанеры. Контракт на их поставку общался в 137 тысяч рублей. Контракт решили заключить с ООО "Армата".

Также в марте администрация разместила тендер на проведение некоего мероприятия для 60-ти человек. В документации к закупке не указано, чему именно будет посвящено событие. На него собираются потратить до 82 тысяч рублей. Эти средства пойдут на оплату работы администраторов и на три дня транспортного обслуживания участников.

Помимо перечисленного, администрация закупала различные мелочи вроде лезвий для резки напольных покрытий за 17 тысяч рублей, комплектующих для жалюзи за 18 тысяч рублей и всевозможных крепежных изделий на 96 тысяч рублей. Еще 45 тысяч рублей потратят на десять аккумуляторов для шуруповертов японской марки Makita. На покупку различных розеток, патронов в светильники и прочих электроматериалов администрация губернатора выделила 86 тысяч рублей. Два десятка биметаллических радиаторов белого цвета обойдутся Смольному не дороже 211 тысяч рублей.

Меньше всего в марте Смольный выделил на покупку 20 пластиковых органайзеров для всяких шурупов и мелких инструментов, в которых должно быть от 11 до 15 отделений.

Почти четверть закупок не удалось выполнить из-за отсутствия заявок от поставщиков. Например, 100 швабр, заклепок, 2,4 тысяч погонных метров вискозного полотна, роликов для очистки одежды от шерсти, органического стекла и лаков. Также среди неисполненных закупок оказались тендеры на поставку различной техники. Например, в администрации искали поставщика пяти небольших офисных холодильников, объемом не более 100 литров. В качестве примера указали модель Shivaki SDR-084T, который оценили в 12 тысяч рублей. Дверца холодильника стилизована под темное дерево. Другое оборудование, в котором нуждается администрация губернатора - восемь тележек-разбрасывателей удобрений, а также подметальную машину, вроде Daewoo DASC 8080, за которую готовы заплатить 116 тысяч рублей. Кроме того, Смольный не смог найти поставщика интернет-услуг. Всего без заявок осталось минимум 11 закупок.

Напомним, годом ранее за аналогичный период администрация разместила 46 извещений. Максимальная стоимость всех закупок тогда составила 20 млн рублей. Больше всего было выделено на сохранение объекта культурного наследия Смольного института благородных девиц. Кроме того, год назад Смольный выделил на покупку пяти тысяч упаковок офисной бумаги 1,7 млн рублей. Тогда одну упаковку бумаги формата А4 оценивали в 342 рубля. Сейчас из-за дефицита нужных химикатов цены на бумагу возросли примерно в три раза.

Константин Леньков