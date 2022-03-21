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Новости 10:51

Смольный вновь ищет поставщика сервиза за 600 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный вновь ищет поставщика сервиза за 600 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга снова разместила извещение о проведении аукциона на поставку сервиза из фарфоровой посуды для доукомплектования имеющейся коллекции. На эти цели готовы потратить не более 600 тысяч рублей. Соответствующую закупку опубликовали 18 марта. 

Смольному потребовалось 100 чайных пар с двумя видами рисунков: "Кобальтовая сетка" и "Вьюнок". А также столько же кофейных пар с "Кобальтовой сеткой". Вся посуда должна быть выполнена из твердого фарфора с ручной росписью. Произведен сервиз должен быть на Императорском фарфоровом заводе. 

Получить недостающую посуду в Смольном планируют в течение месяца с момента подписания контракта. Прием заявок будет продолжаться до начала апреля. 

Администрация губернатора уже размещала аналогичную закупку в декабре 2021 года. Тогда, кроме перечисленного, Смольный искал 36 кофейных пар с рисунком "Вьюнок". На сервиз были готовы потратить до 580 тысяч рублей, однако аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от исполнителей. Согласно аукционной документации к мартовской закупке, за два месяца продукция Императорского фарфорового завода подорожала в среднем на 11%.


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