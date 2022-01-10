Уборка снега, фиалки для Беглова и фартуки: последние закупки Смольного в 2021 году

В декабре 2021 года администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 17 тендеров. Максимальная стоимость всех контрактов составила 14,9 млн рублей. Чуть больше трети от этих средств потратят на уборку снега на объектах Смольного. Из других покупок - цветы для губернаторской резиденции, мероприятия и интернет для депутатов Госдумы.

На уборку снега на трех объектах администрации губернатора потратят до 5,4 млн рублей. Это комплексы зданий в Смольном проезде, резиденции губернатора в поселке Комарово и еще один объект в поселке Солнечное. Кроме перекидывания снега с дорожек на газон, исполнитель обязуется при необходимости очищать кровли домов, а также сбивать сосульки с крыш. Контрактом займется индивидуальный предприниматель Стафеева Ирина Олеговна. Аналогичный тендер размещали в октябре 2021 года, но ИП Василий Румянцев, признанный победителем, не смог взять на себя гарантийные обязательства.

Еще более 1,7 млн рублей администрация губернатора потратит на бумагу. В декабре разместили две закупки: на поставку 4,5 тысяч пачек бумаги формата А4 и А3 за 1,2 млн рублей и 600 упаковок бумаги такого же формата на 421 тысячу рублей. Оба тендера выполнит ООО "Твой дом СПб". Исполнитель должен поставить 2,4 млн листов в сентябре 2022 года.

На закупку различных пестицидов и регуляторов роста растений Смольный планирует потратить до 1,2 млн рублей. Всего намерены закупить 45 видов веществ для защиты растений от паразитов и грибковых заболеваний, а также различные удобрения. Чтобы было что защищать от вредителей администрация губернатора потратила 1,1 млн рублей на годовой контракт на поставку растений для зданий администрации и резиденции Беглова в поселке Комарово. Растения для Смольного оценили в 765 тысяч рублей, а для резиденции губернатора - 359 тысяч рублей. В 2022 году губернаторскую дачу будут украшать орхидеи, фиалки, тюльпаны и другие цветы. Средняя цена одного цветка для Смольного составила 298 рублей. Для резиденции губернатора цена за штуку составит 549 рублей. Радовать глаз главы Петербурга будут орхидеи "Лудизия" по 1700 рублей за цветок, ктенанты "Оппенгейма" за 2033 и фаленопсисы за 3300 рублей. Поставкой займется индивидуальный предприниматель Надежда Шубакова.

На печать визиток и официальных бланков администрация губернатора потратит 1 млн рублей. Одну визитную карточку с тиснением из фольги золотого и серебряного цвета оценили в 56 рублей. Изготовлением займется ООО "Компания "Райз".

Еще 876 тысяч рублей потратят на проведение ежегодной культурно-просветительской программы "Военный и духовный щит России", которая продлится шесть дней. Для участников автобусных экскурсий напечатают 300 буклетов о мероприятии, а также подготовят обед из трех блюд. Дороже всего для Смольного обойдется найм трех ведущих. Их работу оценили в 315 тысяч рублей. На организацию другого мероприятия - фестиваля "Музыка храмов" потратят 150 тысяч рублей. В обязанности ООО "Росбизнестур" войдет подготовка афиш, информационных табличек и стоек для мероприятия. В 2021 году в рамках аналогичного события в Петербурге состоялись 11 бесплатных концертов.

На доукомплектование сервиза в Смольном готовы потратить до 580 тысяч рублей. В администрации губернатора из посуды признают лишь продукцию Императорского фарфорового завода. Всего заказали 236 чайных и кофейных пар с ручной росписью: "кобальтовая сетка" и "вьюнок". Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных исполнителей.

На покупку дубового паркета и паркетной доски Смольный выделил до 555 тысяч рублей. Всего планируется закупить 138 кв.м паркета цвета "натуральный дуб". Прием заявок продлится до 10 января.

До 505 тысяч рублей потратят на годовое обслуживание справочной правовой системы "Кодекс" для депутатов Государственной думы от Петербурга и их помощников. ИСС предоставляет доступ к актуальным версиям федеральных и региональных нормативных актов. Всего в документации к аукциону указано семь адресов, среди которых, например, приемная Виталия Милонова на Ленинском проспекте, где его юристы работают с обращениями граждан. Кроме ИСС "Кодекс", Смольный найдет интернет-провайдера для приемных петербургских депутатов Госдумы. Порог скорости интернета для парламентариев и их помощников установили предельно низкий - 0,512 Мбит/с. С такой скоростью 70-секундный ролик с рассказом депутата Ксении Горячевой об иноагентах будет загружаться почти 15 минут. Договор на интернет для пяти адресов на год оценили в 66 тысяч рублей. Кроме этого, Смольный заказал интернет-услуги для двух помещений на улице Малая Морская. Правда, там скорость нужна выше - не менее 10 Мбит/с. На это потратят еще 26 тысяч рублей.

Также администрации губернатора потребуется программное обеспечение для составления сметы при планировании строительства SmetaWIZARD. На годовую лицензию планируют потратить до 427 тысяч рублей.

На разработку природоохранной документации потратили 59 тысяч рублей. Изначально в Смольном на эти цели были готовы выделить до 208 тысяч рублей, но ООО "Эковлияние" предложило выполнить работы почти в четыре раза дешевле. Организации предстоит провести анализ отходов администрации губернатора в 2022 году и подготовить сопутствующую документацию по утилизации, анализу и учету отработанных материалов.

До 102 тысяч рублей Смольный собирается потратить на покупку 60 мужских прорезиненных плащей третьего класса защиты. Это не единственная обновка, которую ждут в администрации губернатора. Самой дешевой закупкой не только за декабрь, но и за весь 2021 год, стала поставка профессиональных фартуков, на которые выделили 2628 рублей. За такую сумму Смольный хочет найти девять мужских фартуков для защиты "передней и боковых частей" работника от растворов кислот.

За 2021 год администрация губернатора разместила 295 извещений на портале госзакупок на сумму более 210 млн рублей. Больше всего Смольный тратил на работы по сохранению облика здания Смольного института.

Константин Леньков