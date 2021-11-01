Пальмы и прощание с кофеваркой: что закупала администрация губернатора в октябре

В октябре администрация губернатора Петербурга озаботилась подготовкой к 2022 году. В основном Смольный размещал тендеры на поставку цветов и открыток, техобслуживание охранного и пожарного оборудования. Всего было размещено 33 закупки на 40,5 млн рублей. Среди них — аренда фикусов и пальм за 1,7 млн рублей, поставка 112 тысяч литров воды за 1,4 млн рублей и бумажные пакеты с символикой Петербурга за 1,8 млн рублей. Подробнее об октябрьских закупках администрации — в материале ЗАКС.Ру.

На сервисное обслуживание оборудования систем безопасности собираются потратить до 6,4 млн рублей. В перечень услуг войдет проверка сигнализации, видеонаблюдения, освещения и другие охранные системы. Еще до 336 тысяч рублей выделят на обслуживание специальных рентгенотелевизионных систем для досмотра посетителей. Похожие "конвейеры" стоят на входе в метро.

На уборку снега с объектов Смольного в 2022 году готовы выделить до 8,3 млн рублей. В октябре разместили два извещения: по очистке кровли и механической уборке территорий объектов администрации губернатора от снега. Среди них сам Смольный институт, а также два адреса в Курортном районе Петербурга: резиденция губернатора в поселке Комарово и участок в поселке Солнечное. За работу на крышах готовы отдать до 5,4 млн рублей, за уборку спецтехникой "на земле" — 2,9 млн рублей.

На цветы для протокольных мероприятий в 2022 году выделили 3,4 млн рублей. Самая крупная цветочная композиция насчитывает 62 цветка за пять тысяч рублей. Еще до 1,9 млн рублей потратят на поздравительные открытки с тематикой государственных праздников. Кроме того, до 1,8 млн рублей администрация хочет потратить на брендированные бумажные пакеты с гербом Петербурга. На венки и корзины с цветами для траурных мероприятий потратят до 1 млн рублей. Один венок оценили в 20 тысяч рублей.

Еще до 1,9 млн рублей потратят на вывоз отходов. В аукционной документации даже перечислили, от чего планирует избавиться Смольный. Среди кандидатов на изгнание: отходы жиров, кофеварка, пылесос и электрочайник, а также малоопасный смет.

На декоративные растения в администрации готовы потратить до 1,7 млн рублей. В эту стоимость входит поставка растений, уход за ними на протяжении года, а также замена в случае необходимости. Всего в администрации хотят видеть 127 растений. Среди них восемь пальм, фикус "экзотика", 39 аглаонема mix и другие растения. После окончания контракта в декабре 2022 года зелень должна покинуть Смольный.

За год в Смольном потребуется не меньше 122 тысяч литров питьевой воды. На поставку 6 500 упаковок готовы потратить до 1,4 млн рублей. Чуть меньше, 1,2 млн рублей, потратят на обслуживание 360 кулеров. На техосмотр кофемашин потратят в два раза меньше — до 668 тысяч рублей.

Различные хозяйственные нужды в 2022 году администрации губернатора обойдутся максимум в 4,3 млн рублей. Сюда входят обслуживание инструмента для дерева и металла за 999 тысяч рублей, поставка бензина и дизеля за 727 тысяч рублей (этого должно хватить примерно на 13 тысяч литров), проверка дизельной электростанции за 726 тысяч рублей, систем вентиляции воздуха, которая обойдется в 685 тысяч рублей, лифтов в здании Смольного института за 614 тысяч рублей и узлов тепловой энергии за 452 тысячи рублей.

Всего на противопожарную безопасность Смольный готов потратить до 2,8 млн рублей. В эту стоимость входят услуги по обслуживанию огнетушителей, техосмотру насосных станций и пожарных рукавов за 660 тысяч рублей, системы звукового оповещения о пожаре за 267 тысяч рублей, а также пожарной сигнализации за 120 тысяч рублей.

Чуть больше полумиллиона могут выделить на аренду двух автовышек с водителем на 28 и 35 метров.

Меньше 382 тысяч рублей администрация губернатора планирует потратить на поддержание собственной прачечной. Диагностике подлежат две стиральные машины, парогенераторы, гладильные машины и пароманекен. Их осматривать будут ежеквартально. На переплетное оборудование могут выделить до 318 тысяч рублей. За эти средства намерены проверять состояние ножей для резки бумаги и подвижных механизмов. Максимальная стоимость закупки на обслуживание архивных автоматизированных стеллажей составила 217 тысяч рублей. На обслуживание воздухоочистителей готовы выделить до 144 тысяч рублей. В обязанности входит обслуживание и замена фильтров и ароматизаторов.

На обслуживание франкировальной машины (терминал, который помогает работать с письмами, например, клеить марки) потратят до 85 тысяч рублей. В закупку входит осмотр оборудования дважды в год. Каждый визит мастера оценили в 42 тысячи рублей. Сам агрегат, в данном случае модель PostBase 45, стоит около 250 тысяч рублей.

На поставку восьми различных видов печатей и штампов выделили 55 тысяч рублей. Поставщиком необходимых канцтоваров стало ООО "Колоп проф".

Месяцем ранее, в сентябре, администрация губернатора разместила лишь девять извещений на портале госзакупок. Тогда искали строительные леса и организатора семинаров по борьбе с коррупцией.

Константин Леньков