Администрация губернатора Петербурга за март разместила закупок на 20 млн рублей

За март администрация губернатора Петербурга разместила 46 закупок с общей максимальной ценой контрактов 20,8 млн рублей. Большая часть бюджета была заложена на реставрационные работы объектов культурного наследия и покупку бумаги.

Как и в феврале, основная часть средств по-прежнему направляется на поддержку объекта культурного наследия "Смольный монастырь". На разработку проектной документации по восстановлению Смольного института благородных девиц и других построек выделено 4,7 млн рублей. Подача заявок заканчивается 5 апреля.

Другая крупная покупка — замена аккумуляторных батарей для бесперебойного питания. Заказчику удалось сэкономить — максимальная цена была заявлена 2,7 млн рублей, но победитель тендера ООО "Альфа Энергия" предложил заменить оборудование в два раза дешевле за 1,4 млн рублей.

Бумага — один из главных инструментов любого чиновника, экономить на столь важной детали не стали. В Смольном разместили закупку на поставку более пяти тысяч упаковок бумаги с начальной стоимостью 1,7 млн рублей. Если собрать всю бумагу, заказанную в марте, в стопку, то получится башня высотой более двухсот метров.

Администрация губернатора продолжает закупку различных товаров, полезных в строительных и ремонтных работах. На поставку необходимого оборудования планируется потратить более 2,5 млн рублей. Из них 1,4 млн рублей готовы потратить на краски и лаки. На остальные средства планируется приобрести инструменты и расходные материалы: 323 тысячи рублей на поставку строительных лесов, более половины миллиона рублей на кисти и другой инвентарь, например, малярную сетку или 35 километров малярной ленты на 108 тысяч рублей.

В марте правительство Петербурга объявило закупку на шестьсот респираторов и пять панорамных масок UNIX 5000 со сменными фильтрами и закрывающие лицо целиком за 312 тысяч рублей. Вдобавок к респираторам есть заявка на 150 сменных фильтров за 65 тысяч рублей.

На обеспечение сотрудников Смольного бесконтактными картами доступа готовы потратить 1 млн рублей и дополнительно 400 тысяч рублей на наклейки для этих карт. К этому набору в администрации губернатора хотят приобрести карт-принтер для пластиковых карт и печатные ленты за четверть миллиона рублей.

В Смольном запланировали обновить жалюзи и карнизы за 263 тысяч рублей, но ООО "Фьюжн СПб" предложил поставить все необходимое оборудование всего за 12 тысяч рублей (в 21 раз меньше, чем начальная стоимость контракта). Еще ООО "Рент" поставит более 300 квадратных метров линолеума за 151 тысячу рублей.

Контракт на 1,1 млн рублей по обслуживанию садовой техники получило ООО "Клинтех". Еще администрация губернатора ищет до 7 апреля поставщика четырех тысяч березовых веников за 122 тысячи рублей.

Из 46 мартовских закупок администрации губернатора Петербурга на сегодняшний день завершены лишь 15. В марте ведомство запланировало потратить на нужды чиновников значительно меньше, чем в феврале, когда максимальная цена всех тендеров достигала 341,6 млн рублей.

Константин Леньков