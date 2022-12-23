Контракты на "хотелки": Часть 1. Смольный

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Администрация губернатора Петербурга дарит щедрые подарки гостям и партнерам города, путешествует с посещением VIP-залов аэропортов и наслаждается видом своих аквариумных комплексов. ЗАКС.Ру рассказывает, на что Смольный тратил бюджетные деньги в 2022 году.

Для покупки каких-то вещей или заказа определенной услуги органы власти проводят аукционы или конкурсы - публикуются данные на общефедеральном портале "Закупки". Там же можно найти и контракты. Правда иногда органы власти заказывают товары и услуги напрямую у единственного поставщика. Такие данные, например, петербургские ведомства не всегда публикуют на "Закупках". ЗАКС.Ру обнаружил, что на сайте комитета по государственному заказу "Закупки Петербурга" есть карточки контрактов, а иногда и сами документы, отсутствующие на общефедеральном портале.

Издание изучило, что и за сколько приобретают администрация губернатора и Законодательное собрание Петербурга. В первой части речь пойдет о контрактах Смольного. А перед этим ЗАКС.Ру напомнит слова губернатора Александра Беглова, которые тот сказал на одном из заседаний правительства:

- Сегодня нужно каждый рубль экономить. "Хотелки" должны быть убраны. Чистый прагматизм.

"Хотелки" Беглов откладывал и до этого - в апреле 2020 года. Тогда от них требовалось отказаться до победы над коронавирусом.

Дорогой подарок

В ноябре 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов посетил с визитом Узбекистан. В качестве подарка петербургский градоначальник представил концерт мастеров искусств "С любовью из Петербурга", о чем отчиталась пресс-служба Смольного. О стоимости такого презента не сообщалось, а на сайте госзакупок опубликовали только часть контрактов по мероприятию. Остальную часть ЗАКС.Ру обнаружил на сайте "Закупки Петербурга".

Фактически контракты по концертам в Ташкенте и Самарканде заключала не администрация губернатора, а Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Петербург-концерт". В карточках контрактов указано, что источник финансирования - средства бюджетных организаций. Это относится к категории внебюджетных средств, уточняется на общефедеральном сайте "Закупки".

Часть контрактов заключены на Ташкент и Самарканд, часть - на каждый город отдельно. За выступление Ларисы Долиной, Зары, Игоря Бутмана и Эдуарда Хиля младшего в Узбекистане организация выложила более 10 млн рублей.

За авиабилеты, жд-билеты и проживание в гостинице сотрудников "Петербург-центра" во время командировки в Узбекистан заплатили 4,8 млн рублей. Для концертов потребовалось отдельно заказать аранжировку (240 тысяч рублей) и видеоконтент (350 тысяч рублей).

По 420 тысяч рублей "Петербург-концерт" заплатил за организацию репетиций и выступлений 28 артистов-инструменталов. Музыкальные инструменты, судя по всему, везти с собой не стали - их взяли в аренду за 375 тысяч рублей в Ташкенте, и за 125 тысяч рублей - в Самарканде. Еще для концерта и репетиции потребовалась техническая помощь со светом, звуко- и видеооборудованием. В Ташкенте за это все заплатили - 6,78 млн рублей.

За разработку сценария выступления и режиссерско-постановочных услуг отдали 300 тысяч рублей. Исполнитель - индивидуальный предприниматель Коверкин Никита Юрьевич. Его полный тезка был депутатом МО "Гражданка" в 2014-2019 годах, пройдя в совет при помощи "Единой России". Тот же ИП за вознаграждение помогал Общественной Палате Петербурга в подготовке к выборам и заключал контракты с другими ведомствами.

Пошли деньги и на транспортное обслуживание, и на работу ведущего. В общей сложности концерты-подарки в Узбекистане стоили около 27,29 млн рублей.

Полет нормальный

Сколько стоил перелет Беглова и его коллег, неизвестно. Зато из контрактов ясно, что регулярно администрация губернатора закупает VIP-обслуживание в разных аэропортах России. В частности, за прием в Шереметьево по двум договорам в 2022 году Смольный заплатил 452 тысячи рублей.

Исполнителем по договорам выступает ООО "Шереметьево ВИП". На сайте организации сказано, что для удобства клиентов предоставляются комфортабельные залы ожидания, бизнес-центр, бары, VIP-апартаменты, комнаты переговоров и другое. В зале для внутренних рейсов есть даже некая "оружейная комната".

Отдельные контракты заключаются на обслуживание в залах официальных лиц и делегаций (ЗОЛД) в аэропортах "Пулково", "Домодедово", "Внуково" и снова "Шереметьево", а также городах Сочи, Симферополь, Владивосток и Казань. В 2022 году таких контрактов два, общая стоимость фактически оказанных услуг составляет 848 тысяч рублей, следует уже из данных сайта "Закупок". Исполнитель - ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента Российской Федерации.

Этот же исполнитель указан в карточке контракта от 14 декабря 2022 года на сайте "Закупки Петербурга". Предмет договора - "Оказание услуг ЗОЛД", а цена - 165 тысяч рублей. Где именно должны быть оказаны услуги, в карточке не уточняется.

В карточках контрактов размещены сами документы, в которых указаны те, для кого заказывается обслуживание. Среди них, губернатор Петербурга, вице-губернаторы, начальник аппарата губернатора, пресс-секретарь администрации, начальник отдела закупок и другие сотрудники Смольного.

Другие презенты

Администрация губернатора регулярно заказывает разные сувениры: календари, блокноты, посуду и многое другое. Например, в сентябре руководство города купило 10 гравюр "Смольный" и 15 гравюр "Смольный мини" за 159,85 тысяч рублей. Все должны быть сделаны на стальной пластине и подаваться в подарочной упаковке.

А в августе Смольный заключил контракт на поставку 30 шапок (каждая по тысяче рублей) и 120 футболок (каждая по 1780 рублей). В общей сложности стоимость сувениров составила 243,6 тысяч рублей.

Посуду администрация заказывает у разных производителей, среди которых "Императорский фарфоровый завод", стоимость контрактов с которым может составлять несколько сотен тысяч рублей. В частности, в октябре 2022 года Смольный заказал у завода "сувенир" - некую столовую и кухонную посуду из фарфора. Как сказано в карточке контракта, требуется один набор за 269,69 тысяч рублей в футляре из дерева за 18 тысяч рублей.

На общефедеральном портале "Закупки" контракты с "Императорским фарфоровым заводом" Смольный тоже публикует. Например, летом администрация приобрела у завода произведения искусства от именитых художников и дизайнеров организации на 1,68 млн рублей. Среди перечисленных товаров чайные сервизы. Например, сервиз "Классика Петербурга" за 59,5 тысяч рублей.

Быт Смольного

Периодически в Смольном покупают новую бытовую технику. Основная часть этих закупок есть на общефедеральном портале, но некоторые контракты там все же не публикуют. Например, в январе 2022 году администрация купила посудомоечную машину. ЗАКС.Ру не удалось найти контракт на нее на сайте "Закупки".

В администрации города следят за своими "аквариумными комплексами". Ежегодно Смольный заключает контракт на их сервисное обслуживание. Последний такой договор администрация подписала 1 декабря 2022 года со сроком окончания - 31 января 2024 года. Стоимость работ составила 560,4 тысячи рублей. В карточке контракта (сам документ не опубликован) указаны 8 аквариумных комплексов от 200 до 884 литров в объеме. С двумя из них, судя по сайту закупок, в течение года были проблемы - администрация заказывала ремонт аквариумов.

Где именно располагаются комплексы, не указано. Один из аквариумов, вероятно, стоял в кабинете бывшего вице-губернатора Максима Соколова. Во всяком случае он виднеется на заднем фоне на фотографиях экс-чиновника от издания "Коммерсант".

На других фотографиях из помещений Смольного ЗАКС.Ру не удалось обнаружить аквариумы. Но обстановка кабинетов может и меняться. Вот, например, в сентябре 2022 года администрация губернатора заказала у ООО "Артрус" разработку дизайн-проекта интерьера помещения за 353 тысячи рублей. Ранее у этой же компании Смольный заказывал реставрацию крыши, ограды и другого.

Интерьер

Администрация губернатора Петербурга регулярно покупает себе разные предметы интерьера. В основном - это мебель, но есть и кое-что для украшения кабинетов. Например, в октябре Смольный приобрел деревянный герб России за 129,6 тысяч рублей. А в ноябре - ковер за 83,5 тысяч рублей.

Еще в прошлом месяце Смольный купил 2 тонны габбро. Это камень для мощения мостовых или облицовки, рассказывает сайт Geolib:

"Вестибюль станции метро "Менделеевская" в Москве и "Черная речка" в Санкт-Петербурге украшены Карельским габбро. Камень подходит отлично для печей в бани, из него изготавливают долговечные памятники".

Регулярно администрация Беглова заключает контракты на поставку картин с петербургскими пейзажами российских художников. Например, в 2022 году Смольный купил произведения у художников Василия Ольшанникова, Роберта Мифтахутдинова, Юрия Галатова и других. Если с первыми двумя контракты заключались напрямую, то картины других художников администрация купила у индивидуального предпринимателя Лилии Симоненко.

София Саттарова