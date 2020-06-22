Избранные поставщики общероссийского голосования

Петербург активно готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Районные администрации опубликовали контракты на закупку средств индивидуальной защиты, а комитет по печати - договоры о рекламе плебисцита. ЗАКС.Ру разобрался, у кого и как заказывают ведомства товары и услуги для общероссийского голосования.

Ящики и видео

Всего на сайте госзакупок пока опубликовано 66 контрактов, относящихся к организации голосования по Конституции в Петербурге. Общая сумма всех договоров составила более 182,5 млн рублей. Конкурсов и аукционов не объявлялось - все приобреталось у единственных поставщиков. Согласно статье 93 федерального закона 44, все государственные закупки по организации общероссийского голосования могут проходить без проведения тендеров. Данный пункт введен в конце февраля 2020 года. По 44-ФЗ, органы власти могут не публиковать сами закупки - только уже заключенные контракты.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия подписала только один договор, как следует из информации сайта госзаказов. Горизбирком потратил 480 тысяч рублей на четыре тысячи одноразовых ящиков для голосования. Они должны быть сделаны из гофрокартона с прозрачными окнами из ПВХ. Контракт достался индивидуальному предпринимателю из Балашихи - Владимиру Кондаурову.

ГКУ "Центр содействия развитию институтов гражданского общества", отвечающий за обеспечение Общественной палаты Петербурга, также опубликовало только один контракт. Палата набирает наблюдателей на общероссийское голосование, для них и для председателей участковых избирательных комиссий ведомство и заказало "проведение обучающих мероприятий". Согласно контракту, исполнитель должен создать по 14 тысяч методических материалов и персональных бейджей.

По информации Общественной палаты Петербурга от 19 июня, ведомство набрало 10 751 человек для наблюдения за ходом общероссийского голосования. Их направили ряд общественных организаций и "Единая Россия".

Также петербургская палата по этому же договору заказала создание баннеров и съемку четырех видеороликов, в которых они должны использоваться. Стоимость всех работ составила 700 тысяч рублей, а контракт ГКУ заключило с полным тезкой экс-депутата МО "Гражданка" Никитой Коверкиным. Он также является предпринимателем, который регулярно предоставляет услуги петербургским ведомствам. По данным сайта "За честный бизнес", ИП Коверкин принял участие в 28 закупках как поставщик. Одна из них - организация праздника "Татьянин день" в МО "Сампсониевский", где 750 тысяч рублей потратили на неизвестную звезду.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ заказал размещение видеоролика о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Сумма договора составила 12,5 млн рублей, а исполнителем выбрана компания "Северная столица". Согласно контракту, транслировать ролики требуется по 11 адресам на уличных видеоэкранах. Длительность видео составляет 15 секунд, а показать его "Северная столица" должна 243 936 раз с 18 июня по 1 июля.

Также ведомство заказало трансляцию звуковых роликов о голосовании в метро за 300 тысяч рублей. Эти ролики тоже длятся 15 секунд, метрополитен должен включить их 300 раз с 16 июня по 1 июля: 200 раз в часы пик и 100 - в остальное время. Еще комитет потратил 59,5 тысяч рублей на стикеры с информацией о голосовании. Материалы о проведении плебисцита ведомство решило разместить и в другом общественном транспорте - на это ушло 4 млн рублей.

Помимо этого комитет по печати заказал брошюры о голосовании по Конституции. По контракту, индивидуальный предприниматель Анна Берберова должна отпечатать миллион экземпляров в 20 полос. Эскиз брошюры должен предоставить комитет, как именно они выглядят, в документации не указано.

Контракты в одни руки

Районные администрации Петербурга стали ответственными за приобретение средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, антибактериальных ковриков, одноразовых ручек, антисептиков и других товаров для обеспечения безопасности здоровья на избирательных участках. Кто-то заказывал все необходимое у одного поставщика, кто-то - разбивал на несколько договоров и компаний. К первым относится Приморский район, который подписал контракт на 20 млн рублей с ООО "Региональный центр содействия здравоохранению Ленмединформ". Также все у одной компании заказала администрация Петроградского района - на 6,48 млн рублей у ООО "Паркинг". Стоимость контракта у Петроградского района ниже из-за значительно меньшего количества всех товаров - более чем в два раза.

Фрунзенский район заказал все необходимое за 15 млн рублей у ООО "ТД "Сезар", но решил еще докупить антисептиков на 170 тысяч рублей, также у "Сезара".

Администрация Выборгского района разделила покупку товаров на девять контрактов. При этом, два договора общей суммой в 15 млн рублей достались ООО "А-Фарм". Еще один контракт на перчатки стоимостью 318 тысяч рублей подписан с ООО "Альмина". В контактах компании указана электронная почта, которая также значится как способ связи с ИП Борисом Ермолаевым, который за 1,266 млн рублей продал Выборгскому району 181 стенд для размещения информации.

Адмиралтейский район разделил товары на шесть контрактов. Половина из них ушла сети магазинов канцтоваров "Комус", а остальные три - с двумя другими организациями. Антибактериальные коврики и бесконтактные термометры за 522 тысячи рублей должна предоставить компания ООО "СИТ". По данным "Спарк-Интерфакс", ее учредителями являются Сергей Чеботарев и Денис Поляничко. Маски, перчатки, антисептики и халаты районная администрация за 3,5 млн рублей заказала у ООО "Системы Инженерных Технологий". Учредителями данной организации являются также Сергей Чеботарев и Денис Поляничко, как следует из данных "Спарк-Интерфакс".

Поставщики нарасхват

Среди поставщиков товаров для районных администраций есть и другие компании, которые заключили контракты сразу с несколькими районами. В частности, уже упомянутый "Паркинг", который должен предоставить все необходимое для Петроградского района, подписал договор с администрацией Пушкинского района. Туда компания продала антисептики, мешки, антибактериальные коврики и защитные экраны для лица за 527,8 тысяч рублей. Невскому району "Паркинг" предоставит все то же самое и еще одноразовые маски, стаканы, воду, термометры, стенды и сигнальные ленты. Стоимость всего перечисленного составляет 16,9 млн рублей, как следует из договора. Администрация Калининского района заказала у компании защитные экраны, распылители и бесконтактные термометры за 1,2 млн рублей.

Меньшей популярностью у районных администраций пользуется компания "Элегант". Она предоставит Колпинскому района защитные одноразовые халаты, а Пушкинскому в довесок еще и маски с перчатками. Красносельский же район халаты купил у ООО "Кадровое бюро", которое продало Московскому району антибактериальные коврики и информационные стенды. ООО "Группа Компаний "Статус" заключила договоры с Выборгским районом на поставку ковриков и с Пушкинским на стенды, стаканы, воду, мешки, ленты, ручки, термометры.

Помимо стандартного набора из СИЗов, ковриков, ручек и воды, четыре района решили обеспечить участковые комиссии профессиональной обработкой поверхностей в течение всех семи дней голосования. К этим районам относятся Пушкинский, Красногвардейский, Василеостровский и Центральный, членам УИК на других территориях, видимо, придется справляться с дезинфекцией самостоятельно.

Примечательно, что в Красногвардейском районе обрабатывать помещения за 600 тысяч рублей будет ООО "Фрегат", которая также поставит для района и все необходимое на участках во время голосования за 17,7 млн рублей. Эта же компания продала все необходимые предметы и администрации Центрального района за 9,97 млн рублей.

София Саттарова