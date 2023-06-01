Рассада, бытовки для охраны и фарфор: Что закупал Смольный в мае

В мае администрация губернатора Петербурга разместила 33 закупки на общую сумму 28 млн рублей. Среди трат оказались многомиллионные расходы на ремонт ограды Смольного, покупка цветочной рассады, сантехники, а также продукции Императорского фарфорового завода. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Больше всего в мае 2023 года администрация губернатора выделила на ремонтные работы на территории Смольного - более 15 млн рублей. В этот раз займутся восстановлением высокохудожественной ограды Смольного сада вдоль набережной. Работы проведет ООО "Профрешение" за 9,9 млн рублей. Еще одну ограду в Смольном проезде хотят отремонтировать за 3,2 млн рублей. Также в этом месяце разместили закупку на текущий ремонт дворового корпуса. На эти цели выделили 2 млн рублей.

В Смольном продолжают обновлять облик ванных комнат и туалетов. Одной из самых дорогих закупок мая стало изготовление мебели, а именно тумб с зеркалами. В тумбах будут размещать сифоны, смесители и емкости для мусора. На эти цели выделили 1,8 млн рублей. На остальную сантехническую "мелочь" готовы потратить еще около миллиона рублей. На всевозможные клапаны и краны выделили 448 тысяч рублей, на различные муфты - 395 тысяч рублей. Также чиновники закупили десять писсуаров за 242 тысячи рублей.

За 1,4 млн рублей власти хотят установить два павильона для охраны. Внутри будут стул, столешница, обогреватель и вентилятор.

Еще 636 тысяч рублей потратили на покупку 300 настенно-потолочных светодиодных светильников. Изначально на это оборудование хотели потратить 1,2 млн рублей. К ним потребуется отдельно докупить драйверы за 147 тысяч рублей.

В последний весенний месяц Смольный разместил несколько тендеров на поставку рассады. Почти шесть тысяч растений обойдутся в 930 тысяч рублей. Среди них бегонии, георгины и другие растения. Закупкой займется ООО "Ваззон". На другую "цветочную" закупку выделили 622 тысячи рублей. Она обеспечит чиновников тюльпанами, гиацинтами и нарциссами. ООО "Монте" за 333 тысячи рублей поставит 200 килограммов семян газонных трав. 115 тысяч рублей отдадут за 50 кубических метров елового лапника, которым собираются укрывать растения.

Администрация губернатора закупит 100 альбомов "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" в футляре и столько же книг "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест.". Они обойдутся городскому бюджету в 958 тысяч рублей.

Выгодней всего Смольному обошлась покупка респираторов. Изначально на 1250 противопылевых респираторов были готовы выделить 558 тысяч рублей, однако в ходе торгов цена снизилась до 24 тысяч рублей. Всего на закупку откликнулось 12 поставщиков. Самую низкую цену предложил екатеринбургский предприниматель Шиков Слав Маринов. Меньше повезло с другой закупкой средств индивидуальной защиты. 50 противогазовых фильтров, 10 респираторов и две полнолицевые маски обошлись в два раза дороже - 59 тысяч рублей.

Смольный снова закупает недостающий фарфор для сервиза. Похожие запросы у чиновников были в мае 2022 года. На этот раз недосчитались 146 предметов. Чайные пары ручной росписи, сахарницы и заварочные чайники. Все должно быть изготовлено на Императорском фарфоровом заводе. За эту посуду готовы заплатить до 475 тысяч рублей. Стекло обойдется намного дешевле. За 100 кувшинов с крышкой заплатят 58 тысяч рублей.

На фестиваль "Владимирская купель" в этом году Смольный собирается потратить не больше 353 тысяч рублей. Мероприятие пройдет в Свято-Владимирской школе Воскресенского Новодевичьего монастыря. На нем будут мастер-классы и экскурсии.

Среди хозяйственно-бытовых закупок в мае оказались десять мобильных кондиционеров за 302 тысячи рублей, веерные грабли за 118 тысяч рублей, налобные фонари за 74 тысячи рублей. Также администрация губернатора закупает строительные материалы: фанеру, паркетные и обрезные доски.

Из остальных трат: расходники для пылесоса за 59 тысяч рублей, навесные замки за 35 тысяч рублей, а также разные моющие средства, цемент и различные инструменты.

Константин Леньков