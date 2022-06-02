Кнопочные телефоны, долгожданная люстра и недоступный фарфор: что искала администрация губернатора в мае

В мае администрация губернатора Петербурга опубликовала 36 закупок, на которые собиралась выделить до 47 млн рублей. Как и в прошлом месяце, основная часть средств направлена на работы по поддержанию комплекса зданий Смольного института. Также в мае искали смартфоны и кнопочные мобильники. Еще несколько закупок, которые остались без исполнителей в предыдущие месяцы, продолжают ждать поставщиков.

Самой дорогой закупкой в мае стал контракт на проведение ремонта и реставрации дворового фасада главного корпуса Смольного института. На работы ООО "Капитель" выделили 39 млн рублей. Они пройдут в пять этапов: подготовительный, демонтаж оконных заполнений, монтаж, установка подоконников и реставрация откосов. Управиться планируют за десять недель.

Второй по дороговизне закупкой стало приобретение запасных частей для кресел и мебели. Поставкой товара займется индивидуальный предприниматель Олег Ушаков за 762 тысячи рублей. Речь идет о механизмах для качания, металлической фурнитуре и колесиках для кресел. Последних понадобилось 100 штук.

Смольному все же удалось найти поставщика люстр. Поиском осветительных приборов в администрации занялись еще в марте, но на закупку никто не откликался. Теперь поставкой пяти подвесных люстр высотой около метра займется ООО "НПО Виктория" за 760 тысяч рублей. Плафоны будут выполнены из рифленого стекла, а корпус соберут из декоративных ободков из металла золотого цвета.

Другая многострадальная закупка - доукомплектование сервиза, которым Смольный занимается с декабря прошлого года. По итогам трех предыдущих тендеров найти поставщика так и не удалось. За это время цену на посуду подняли с 584 тысяч до 671 тысячи рублей. Напомним, в администрацию губернатора нужны 200 чайных и кофейных пар ручной росписи, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе. Прием заявок закончится 7 июня. ЗАКС.Ру уже рассказывал, из чего хотят пить в Смольном.

В Смольном, вероятно, внимательно отнеслись к "аномально" снежной зиме и решили позаботиться об уборке снега на объектах, подведомственной администрации губернатора. Это участок в поселке Солнечное и резиденция губернатора в поселке Комарово. На уборку снега готовы потратить до 526 тысяч рублей. Действие договора выпадет преимущественно на бесснежный период - с момента заключения контракта до конца ноября. В прошлом году первый снег выпал в середине октября.

До 256 тысяч рублей Смольный закупит 36 телефонов. Треть из них - смартфоны, которые оценили в 14 тысяч рублей за штуку. Они могут быть трех цветов: черные, серые или синие. Ещё администрации потребовалось 24 кнопочных мобильников с двумя симками. За один телефон готовы отдать 3 тысячи рублей.

За 158 тысяч рублей проведут пять выездных экскурсий для религиозных организаций. Треть из выделенных средств выбираются направить на обеды и кофе-брейки для участников мероприятий. Кормить будут овощным салатом с курицей, котлетами и пирожками. Организацией займется индивидуальный предприниматель Вячеслав Соколов. Другая экскурсия обойдется Смольному в 103 тысячи рублей. Для ее участников изготовят канцтовары с символикой города: ручки, блокноты и папки. Из аукционной документации следует, что самым затратным пунктом в программе станет работа ведущих. На них хотели выделить до 36 тысяч рублей. Организацией мероприятия займется ООО "РТБ Ивент Групп".

Остальные майские закупки Смольного были посещены приобретении различных хозяйственных товаров. Как обычно, администрация губернатора нуждается в строительных материалах: штрипсах за 67 тысяч рублей, лаках за 196 тысяч рублей, древесно-стружечных плитах за 106 тысяч рублей и другие. Из техники Смольному понадобилась подметальная машина, на которую выделили до 127 тысяч рублей, пять офисных холодильников, которые чиновники пытались заказать еще в апреле, а также радиальный вентилятор за 61 тысячу рублей. Последний заполучить не удалось - ни один из поставщиков не откликнулся на закупку.

Также в мае искали поставщиков десяти российских триколоров и стольких же флагов Петербурга. На них готовы потратить до 98 тысяч рублей.

Напомним, месяцем ранее администрация губернатора опубликовала 46 закупок. Их максимальная стоимость превысила 84 млн рублей. Тогда Смольный искал поставщиков цветов для губернаторской резиденции в Курортном районе, японские наушники и 3,5 тысячи батареек.

Константин Леньков