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Новости 18:26

Смольный готов потратить на подарочные издания книг до 3,6 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на подарочные издания книг до 3,6 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга ищет поставщика 753 подарочных изданий книг о городе. На эти цели собираются потратить до 3,6 млн рублей. Чиновников заинтересовали книги в переплете из кожи и меди.

Всего Смольный закажет пять изданий. Среди них "Санкт-Петербург, история города" в двух версиях переплета: в кожаном и медном. Таких закупят 33 и 20 штук соответственно. Один кожаный экземпляр оценили в 11 тысяч рублей, а медный - в 15 тысяч рублей. 

Остальные книги, судя по типу переплета, выглядят куда менее презентабельно, но Смольный решил компенсировать это количеством. Альбом "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" закупят в количестве 100 штук. Столько же купят книг "Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга". Альбом "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX - начало XX века" закупят тиражом в 500 штук - они обойдутся примерно в 1,9 млн рублей. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что закупала администрация губернатора Петербурга в ноябре. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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