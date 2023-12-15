Смольный готов потратить на подарочные издания книг до 3,6 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга ищет поставщика 753 подарочных изданий книг о городе. На эти цели собираются потратить до 3,6 млн рублей. Чиновников заинтересовали книги в переплете из кожи и меди.

Всего Смольный закажет пять изданий. Среди них "Санкт-Петербург, история города" в двух версиях переплета: в кожаном и медном. Таких закупят 33 и 20 штук соответственно. Один кожаный экземпляр оценили в 11 тысяч рублей, а медный - в 15 тысяч рублей.

Остальные книги, судя по типу переплета, выглядят куда менее презентабельно, но Смольный решил компенсировать это количеством. Альбом "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" закупят в количестве 100 штук. Столько же купят книг "Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга". Альбом "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX - начало XX века" закупят тиражом в 500 штук - они обойдутся примерно в 1,9 млн рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что закупала администрация губернатора Петербурга в ноябре.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру