Смольный снова оформит подписку на журналы о яхтах и садовом дизайне

Администрация губернатора Петербурга намерена потратить до 1,38 млн рублей на годовую подписку на печатные издания в 2024 году. Всего чиновники собрались получать 40 изданий. Годом ранее на эти цели выделяли до 1,62 млн рублей — тогда подписку оформляли на 46 газет и журналов.

В предстоящем году у чиновников получится сэкономить на подписках в основном за счет сокращения количества полученных выпусков. Например, в 2024 году Смольный собирается получить 60 комплектов газеты "Аргументы и факты" — в 2023 году подписку оформляли на 72 комплекта. Также урезали закупку журнала "Вопросы экономики". Если в этом году чиновникам доставили 36 комплектов, то в 2024 году их окажется в три раза меньше. Также по некоторым позициям произошли замены — вместо 24 выпусков "Ведомости Санкт-Петербургский выпуск" чиновники заказали 12 экземпляров "Ведомости Северо-Запад". От некоторых журналов отказались вовсе. Среди них, например, "Транспорт России". Журнал о яхтенном спорте Y Magazine остался — чиновники продолжат получать новый выпуск каждые два месяца. Также в Смольном не готовы расставаться с журналами о садовом дизайне.

Дороже всего Смольному обойдется подписка на "Деловой Петербург". За 168 комплектов издания готовы отдать до 359 тысяч рублей. Годом ранее это же количество номеров оценили в 246 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото Администрация Санкт-Петербурга