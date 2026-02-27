КСП потратит до 7,5 млн рублей на ДМС для сотрудников

До 7,5 млн рублей готова заплатить Контрольно-счетная палата на оформление дополнительного медицинского страхования для своих сотрудников, информация об этом появилась 26 февраля на сайте госзакупок. Всего планируют застраховать 186 человек, в пересчете на каждого выходит по 40,5 тысяч рублей.

Условия закупки схожи с теми, которые ранее выдвигали Законодательное собрание и аппарат детского омбудсмена в Петербурге при объявлении конкурса на предоставление ДМС. Сотрудников КСП разделили на четыре категории в зависимости от выполняемых ими обязанностей. Представителей первых трех категорий застрахуют вместе с их супругами и несовершеннолетними детьми, в том числе пасынками и падчерицами. Если дети учатся по очной форме, то они сохраняют право на ДМС вплоть до достижения 23 лет.

Страховая сумма на одного человека составляет 8,5 млн рублей. Из этой суммы 5 млн рублей заложено на стационарную и скорую медицинскую помощь, еще 2,5 млн — на амбулаторную помощь, а оставшийся 1 млн рублей — на стоматологические услуги. Перечень доступных услуг отличается у каждой категории, также существует разница между набором услуг, предоставляемых взрослым и детям.

К страховым случаям не относятся, в частности, полученные в состоянии опьянения травмы и травмы при совершении преступлений, умышленное причинение телесных повреждений застрахованным самому себе, заболевания ВИЧ-инфекцией, СПИДом и туберкулезом.

Закон о ДМС за счет бюджета для чиновников и депутатов был принят Законодательным собранием Петербурга в ноябре 2026 года. На следующий же день его подписал губернатор Александр Беглов. Текст внесли в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о вопросах госслужбы, изменив его настолько, что инициативе пришлось поменять название.

Постановление о предоставление ДМС чиновникам Смольного и членам их семей Беглов подписал в середине февраля.

