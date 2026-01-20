На ДМС для сотрудников аппарата детского омбудсмена потратят до 2 млн рублей

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге смогут воспользоваться услугами добровольного медицинского страхования, на это в 2026 году готовы потратить до 2 млн рублей. Информация о проведении конкурса появилась 20 января на сайте госзакупок.

Получателями услуг разделены на четыре категории в зависимости от занимаемых ими должностей и выполняемых обязанностей. В первые три категории входят лица, замещающие государственные должности Петербурга, а также руководители и советники из числа сотрудников, замещающих должности государственной гражданской службы города. К четвертой группе отнесены иные сотрудники на должностях государственной гражданской службы.

В случае с представителями первых трех категорий действие программы ДМС также распространяется на членов их семей — на супругов и несовершеннолетних детей, пасынков и падчериц. Если ребенок учится на очной форме обучения, он сможет пользоваться услугами ДМС до наступления 23 лет.

Общее число подлежащих страхованию лиц составляет 38 человек, при этом их количество может меняться в течение срока контракта. Страховая сумма на одного человека составляет 8,5 млн рублей. Из них 5 млн рублей приходится на стационарную и скорую медицинскую помощь, еще 2,5 млн рублей — на оказание амбулаторной помощи, а оставшийся 1 млн — на стоматологические услуги.

Перечень предоставляемых услуг отличается в зависимости от категории и возраста получателя: взрослые вправе претендовать на более широкий перечень по сравнению с детьми. В числе прочего, сотрудники могут получать грязелечение, жемчужные ванны, осмотры врачей-специалистов, лечебную физкультуру, проведение различных исследований, консультации в рамках телемедицины и прочее. К числу страховых случаев не относятся полученные в состоянии опьянения травмы, проблемы со здоровьем из-за совершения преступлений, попытки суицида, умышленное причинение вреда самому себе, особо опасные инфекционные болезни, заболевание туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Стоимость полиса для представителей первой категории в шесть раз превышает стоимость полиса для записанных в четвертую категорию. При этом в среднем на каждого застрахованного закладывают по 54,1 тысячи рублей. Отметим, что это больше того, сколько получалось у Законодательного собрания Петербурга при размещении аналогичной закупки в декабре. Тогда средняя стоимость составляла по 51,8 тысячи на человека. По итогам конкурсных процедур цена контракта была уменьшена до 32 тысяч на каждого застрахованного.

Закон о праве госслужащих на получение ДМС был подписан губернатором Александром Бегловым 2 декабря 2025 года, на следующий день после его принятия Заксобранием. Под действие нормы подпадают, в частности, чиновники на руководящих должностях и депутаты городского парламента. В конце прошлого года стало известно о том, что полномочия страхователя по программам ДМС возьмет на себя Смольный.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру