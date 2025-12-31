Администрация губернатора станет страхователем чиновников по программам ДМС

Полномочия страхователя по программам добровольного медицинского страхования для чиновников возьмет на себя администрация губернатора Петербурга, следует из проекта положения об обеспечении госслужащих ДМС. Документ опубликован 30 декабря на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы, внимание на него обратила "Фонтанка".

Страховщиком может стать страховая компания с лицензией на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Услуги будут предоставляться в соответствии с городским законом о добровольном медицинском страховании для губернатора, чиновников и членов их семей.

Предполагается, что исполнительные органы власти должны будут представить в комитет государственной службы и кадровой политики сведения о сотрудниках, подлежащих дополнительному медстрахованию. На основании этих данных сформируют список получателей ДМС, который передадут страховщику после заключения контракта.

Закон о ДМС для госслужащих был принят сразу во втором и третьем чтениях 26 ноября, на следующий день его подписал губернатор Александр Беглов. Инициатива была оформлена как поправка к законопроекту, касавшемуся различных аспектов государственной службы. Во второй половине декабря Заксобрание подвело итоги конкурса по оказанию услуг ДМС для депутатов, сотрудников городского парламента и членов их семей. Победителем выступила компания, согласившаяся оказать услуги за 24,5 млн рублей.

