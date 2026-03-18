Смольный выделит на образование чиновников и депутатов 37,3 млн рублей

В 2026 году городские власти планируют потратить 37,3 млн рублей на профессиональное развитие государственных гражданских служащих, сообщил 18 марта "Коммерсантъ-Северо-Запад" со ссылкой на проект постановления правительства. Он опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Всего 6136 госслужащих должны получить дополнительное образование в 2026 году.

Более 33 млн власти планируют потратить на обучение сотрудников исполнительных органов госвласти. Это самая крупная статья расходов. На обучение представителей аппарата мировых судей в городе Смольный закладывает 1,4 млн рублей. Также почти один миллион власти потратят на повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников Законодательного собрания Петербурга.

Меньше всего средств выделили на профразвитие сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека (155 тысяч рублей), аппарата уполномоченного по правам ребенка (83 тысячи рублей) и аппарата уполномоченного по защите предпринимателей (65 тысяч рублей).

Ответственность за исполнение поручения ляжет на вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Петербурга Валерия Москаленко, отвечающего за кадровые вопросы.

В 2025 год Смольный потратил 35,5 млн рублей на профессиональный рост петербургских чиновников. Тогда образовательные курсы должен были пройти 6181 госслужащий. Отметим, что в 2023 году на развитие профессиональных навыков чиновников в Петербурге выделяли 30,85 млн рублей, а в 2022 году — 27,5 млн рублей.

