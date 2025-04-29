Петербург потратит 35,3 млн рублей на профессиональный рост служащих

В 2025 году на повышение квалификации, профессиональную переподготовку и иные мероприятия по профессиональному развитию госслужащих из бюджета Петербурга выделят 35,3 млн рублей, следует из законопроекта о государственном заказе. Документ внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Александр Беглов.

Из приложения к проекту следует, что профессионально развиваться в текущем году будет 6 181 чиновник. Больше всего средств уйдет на мероприятия для 5 906 сотрудников исполнительных органов госвласти Петербурга: на эти цели привлекут 31,3 млн рублей. Для профессионального роста 54 сотрудников Заксобрания выделят 1,08 млн рублей, аппараты мировых судей получат 1,1 млн на повышение квалификации 60 сотрудников.

Горизбиркому на повышение квалификации 43 служащих достанется 324,8 тысячи рублей, в теризбиркомах на различные мероприятия для 74 человек выделят 693 тысячи рублей. Повышение квалификации 20 сотрудников Контрольно-счетной палаты потребует привлечения из казны 459,3 тысячи рублей.

В целом, согласно пояснительной записке, из выделяемой суммы 31,5 млн рублей уйдет на дополнительное профессиональное образование 5 038 чиновников. Прочие 3,8 млн рублей привлекут на иные мероприятия для 1 143 гражданских служащих.

Проект публиковался на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы в начале марта. В 2023 году на похожие цели закладывали 30,85 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру