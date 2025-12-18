Заксобрание потратит до 39,8 млн рублей на ДМС для госслужащих

Петербургское Законодательное собрание готово потратить до 39,8 млн рублей на добровольное медицинское страхование гражданских служащих и лиц, замещающих гражданские должности, информация об этом появилась на сайте госзакупок 10 декабря. Внимание на электронный аукцион обратило издание "Фонтанка".

Всего речь идет о страховании 767 человек, включая депутатов, сотрудников ЗакСа и, в ряде случаев, членов их семей. Потенциальные получатели услуг разделены на четыре категории в зависимости от круга выполняемых обязанностей и занимаемых должностей. К первым трем относятся депутаты и служащие городского парламента из числа высшей и главной группы должностей в статусе руководителей и советников. Прочие служащие отнесены к четвертой категории. Это означает, в частности, что члены их семей не смогут претендовать на получение ДМС.

К первым трем категориям суммарно отнесены 408 человек, включая самих госслужащих и их родных. К числу последних отнесены их супруги и не достигшие 18 лет дети, включая усыновленных, находящихся под опекой или попечительством, пасынков и падчериц, а также рожденных вне брака. В случае, если ребенок учится на очной форме обучения, право на ДМС сохраняется за ним до 23-летия.

Страховая сумма на одного человека не может быть меньше 8,5 млн рублей, из которых 5 млн закладывают на предоставление стационарной медицинской помощи, еще 2,5 млн — на амбулаторную помощь, а оставшийся 1 млн — на стоматологические услуги. В документации к закупке отдельно перечислены случаи, которые не относятся к числу страховых. Это, в частности, получение застрахованным лицом травм в состоянии опьянения или в результате совершения умышленного преступления, попытка суицида, умышленное нанесение себе травм, заражение особо опасными болезнями во время эпидемии, а также заболевание ВИЧ-инфекцией, СПИДом или туберкулезом.

В целом застрахованным будут доступны различные инструментальные исследования, лечебно-оздоровительные процедуры, различные консультации, ЛФК и прочее. Перечень доступных услуг по ДМС зависит от того, к какой категории отнесены страхуемые, а также от их возраста. Так, взрослые служащие вправе претендовать на целый спектр услуг, включая грязелечение, жемчужные ванны, ударно-волновую и аутогемотерапию. Для детей моложе 18 лет такие процедуры не предусмотрены.

В конце ноября губернатор Александр Беглов подписал закон о предоставлении ДМС для членов городского правительства и депутатов. Документ был принят за день до этого. Предусматриваемые на это затраты вызвали интерес у лидера петербургского отделения "Справедливой России" Надежды Тихоновой, которая направила в ЗакС и комфин обращения с просьбой поделиться соответствующей информацией.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру