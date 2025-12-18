Рябоконь предложит учитывать расходы при определении уровня бедности

Существующие в России критерии определения уровня бедности нуждаются в изменении, заявил 18 декабря в своем telegram-канале депутат Законодательного собрания и сопредседатель петербургского отделения ОНФ Андрей Рябоконь. По его словам, сейчас готовится обращение в профильное ведомство на этот счет. В беседе с ЗАКС.Ру парламентарий уточнил, что речь идет о предложении учитывать не только доходы, но и расходы граждан.

В опубликованном посте Рябоконь отметил, что "невозможно не удивиться" данным Росстата о том, что люди с ежемесячным доходом 17 тысяч рублей не считаются бедными. "По мнению Росстата, бедные — это лишь те, кто имеет доход менее 16 742 рублей в месяц, а соответственно те, чей доход выше в целом обеспеченные люди", — удивился он и сообщил о проработке предложений по изменению методики определения уровня бедности в стране.

Для изменения методики подсчетов предлагается учитывать не только доходы, но и расходы россиян, сообщил Рябоконь в разговоре с ЗАКС.Ру. Он обратил внимание на то, что многие граждане обременены рядом платежей, отказаться от которых не могут.

— Мы считаем, что нужно исходить не от критерия дохода человека, а от его в том числе расходной части. У многих семей и у людей есть обязательные платежи, которые они платят, в том числе на лекарственное обеспечение. У некоторых людей нет жилья, они вынуждены платить за ипотеку, в том числе имеют разного рода финансовые трудности, от которых невозможно отказаться вообще, — объяснил Рябоконь.

По словам депутата, обращение будет подаваться от имени ОНФ, с экспертами которого оно прорабатывается. С большой долей вероятности его направят в Министерство труда и социальной защиты, но возможны и другие адресаты, сообщил он.

В Петербурге в 2025 году размер прожиточного минимума составляет 19 329 рублей. В 2026 году его увеличат до 22 502 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда в городе будет равняться 31 250 рублям.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру