"Новый год – это семья": Предпраздничные советы депутатов

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга закончили очередной парламентский сезон и ушли на каникулы до 21 января. По просьбе корреспондента ЗАКС.Ру члены парламента поделились советами о том, как лучше всего встречать наступление 2026 года. Подготовка к Новому году среди депутатов, как и законотворческая деятельность, проходит по определенному регламенту: украшение елки, подготовка новогоднего стола и время, проведенное в кругу семьи и близких.

Одну из новогодних традиций в семье спикера парламента Александра Бельского соблюдают уже четверть века. Каждый год елку украшает игрушка, сделанная дочерью председателя еще в начальной школе.

– У нас елку наряжает старший сын сейчас. Но он потом не убирает эту елку – это уже делают девочки. У нас есть традиция, мы вешаем на нашу елку те игрушки, которые сделаны детьми собственными руками. У нас есть такое замечательное зеленое сердечко с красным бантиком, которое моя дочка сделала еще в начальной школе. Более 25 лет оно висит на нашей елке. Оно у нас всегда в центре, сердечко нашей семьи, – поделился Бельский.

Украшать елку не обязательно всей семьей, согласен руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов. В его семье эти обязанности распределяют среди желающих. В семье "яблочника" эта роль закреплена за супругой. Впрочем, депутат не стоит в стороне и тоже принимает участие.

– Кому нравится, тот и украшает. У нас чаще украшает жена. Я тоже принимаю участие. Я развешиваю мишуру, – рассказал Шишлов.

Бой курантов необходимо встречать в кругу семьи, уверен лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Если на другие праздники и можно куда-то выбраться, то в Новый год – только дома.

– Я всегда встречаю Новый год с семьей. Всем желаю встречать Новый год дома. Это действительно единственный праздник в году, когда надо быть с семьей. Чувствовать семью, детей. Куда-то можно пойти 8 марта, 23 февраля, в Татьянин день… А Новый год – это семья, – рассказал Крупник.

Тем, кто все же решил встречать наступление нового года на свежем воздухе и отправиться в центр города вместе с другими петербуржцами, следует заранее продумать обратный маршрут домой. Глава парламентской комиссии по транспорту Алексей Цивилев напоминает, что за руль ни в коем случае нельзя садиться после употребления алкоголя.

– Настоятельно не рекомендую садиться пьяными за руль. Пользуйтесь роботами-доставщиками там, где они доставляют. Добирайтесь до дома как вам удобно, но главное - не за рулем. Сотрудники полиции – не Деды Морозы и скидок в новогоднюю ночь делать не будут. Мы спрашивали таксистов – они обещали сдержать цены, в новом году в том числе. Мы им верим, – отметил Цивилев.

Руководитель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова напомнила о тех, кто во время народных гуляний будет находится на рабочем месте. Горожан она призвала не попадать в неприятности и не добавлять им работы в эту ночь.

– У нас огромный пласт людей, профессий, которые будут работать в новогоднюю ночь. Я думаю, мы с вами должны обеспечить их спокойствие в эту ночь. Я, конечно, рада, они спасают нас. Мы едим как не в себя, пьем как не в себя, "поджигаем" все подряд. А они будут нас где-то спасать. Было стихотворение "А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят" – так это про нас. А есть люди, которые будут нас спасать от того, что мы делаем. Я сразу извиняюсь, – покаялась Иванова.

Депутат Марина Шишкина поделилась несколькими рекомендациями, как во время праздников свести к минимуму ущерб природе и встретить Новый год экологично.

– Начать, наверное, надо с елки. Если вы покупаете живую елочку, то надо помнить о том, что существует механизм ее утилизации, полезный для природы. Вспомните заваленный елками город. Это и не эстетично и не очень хорошо. Еще очень серьезный вопрос – упаковка. Делюсь маленьким секретом. Я аккуратно, по несколько раз использую подарочные пакеты. Не потому, что мне жалко денег. Хотя, конечно, жалко. Мои помощники по фракции, коллеги из партии "Зеленые" предложили использовать старые коробки для подарков. Переклеить их, привести в товарный вид и туда класть подарочек. Украшать какими-нибудь сухими мандаринками, елочками, шишечками. Я шишками не могу по моральным основаниям, но тем не менее. Есть еще техника фурошики – это когда подарок оборачивают не в бумагу, не в полиэтилен, а в ткань. Ну и конечно – многоразовая посуда. Если вы отмечаете Новый год вне дома – не берите пластиковые стаканчики. Возьмите с собой что-то более эстетичное, – порекомендовала Шишкина.

К слову, о подарках. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин считает, что подарки в Новый год – дело второе. Близких можно радовать круглый год, вне зависимости от каких-либо праздников.

– С точки зрения нормальных человеческих взаимоотношений обмен подарками не должен быть приурочен к какой-то дате. Иногда хочется просто подарить что-то человеку, и он поймет, оценит, – заявил Иткин.

До конца неясно, успел ли Иткин уже подготовить подарки для своей семьи.

– Зачем их покупать, когда Марина Анатольевна дала лайфхак. Я просто переработаю все, что найду лишнее, и подарю. Тем более считается, что лучший подарок сделан собственными руками. Человек понимает, что ты не просто потратил деньги, а потратил время и вложил душу. Как бы странно этот подарок ни выглядел, – добавил отец двух дочек.

Редкий праздник обходится без застолья, что зачастую негативно сказывается на здоровье и фигуре. Руководитель фракции "Новые люди" и президент петербургской Федерации легкой атлетики Дмитрий Павлов рассказал, какая физическая нагрузка поможет восстановиться.

– Если умеренно переели и выпили, то с утра легкая пробежечка поможет. Она ускоряет метаболизм. Последствия выпитой бутылки шампанского быстрее пройдут. Если переели больше – лучше воздержаться от физических нагрузок на следующий день, – посоветовал Павлов.

Как и в прошлые годы, для всех желающих Павлов со своей командой устраивает пробежку утром 1 января. Те, кто найдет в себе силы, могут собраться на Дворцовой площади в 10:00. По словам депутата, ожидается порядка 300-400 человек. Участие бесплатное.

Это уже третий сборник ЗАКС.Ру с советами депутатов для празднования Нового года. В декабре 2024 года парламентарии рассказали, как загадать желание под бой курантов и поделились новогодним плейлистом. В конце 2023 года парламентарии подсказали, что должно быть на новогоднем столе, как выбрать наряд для вечеринки, а также о том, что пить утром 1 января.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру