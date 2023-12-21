Петербургские депутаты ушли на каникулы до 17 января

В четверг, 21 декабря прошло последнее заседание Законодательного собрания Петербурга в 2023 году, депутаты приняли соответствующее постановление. В следующий раз парламентарии соберутся 17 января. Бой курантов большинство опрошенных депутатов собираются встретить в кругу семьи.

- Я всегда встречаю Новый год в кругу семьи. Супруге [подарок] еще не приобрел, обманывать не буду, а остальным да, принес Дед Мороз. Традиционный семейный праздник, мне кажется, всегда нужно проводить этот праздник в кругу семьи. Что для нас может быть большей радостью, чем семья, детский голос, прекрасное настроение? Все будем ждать Деда Мороза, чуда, - рассказал Бельский.

Также корреспондент ЗАКС.Ру попросил у депутатов дать несколько советов, как стоит проводить новогоднюю ночь.

Без чего не может обойтись новогодний стол?

- Новогодний стол, конечно: салат оливье, конечно же, селедка под шубой, конечно же, студень или холодец, как хотите. Утка или гусь - что-то на горячее. Или индейка. То есть самые простые блюда, - уверена лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

- И весы, - добавил Павел Крупник.

- Павел Анатольевич, нельзя есть после шести, говорят, а после восьми нужно. В 12 - тем более, - ответила Шишкина.

Каким должен быть идеальный новогодний подарок?

- От души, главное. Когда мы были в юности, мы много чего делали своими руками. Сейчас, к сожалению, времени нет, но от детей очень приятно получить подарок, сделанный своими руками, потому что, действительно, ребенок постарался, - рассказал лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

Как подобрать наряд к новогоднему празднику?

- Для мужчин главное - чистая рубашка, глаженые брюки, чистая обувь. В чем вы одеты - это совершенно не важно. У каждого свой вкус. Я вот обожаю джинсы, но не могу себе позволить в джинсах ходить. Я обожаю свитера, все время надо надевать костюм, потом он становится мятым, то се… Главное, всегда, куда бы вы не пришли, приходить с хорошим настроением, на позитиве. Никого не обсуждать, тем более за спиной, говорить людям приятные вещи и прощать, - считает глава фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

Что лучше пить утром 1 января?

- Лучше всего, если утро 1 января принципиально не отличается от стандартной субботы. Ну а если отличается… У каждого свои предпочтения. Я бы все-таки рекомендовал стакан воды с лимоном, кофе. Я традиционно приготовлю завтрак супруге и дочкам, - рассказал вице-спикер Павел Иткин.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, чем запомнится депутатам 2023 год.

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга