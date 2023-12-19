Генплан и ЗНОП: чем запомнится 2023 год петербургским депутатам

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Уже в четверг, 21 декабря депутаты Законодательного собрания Петербурга проведут свое последнее заседание в 2023 году. ЗАКС.Ру поинтересовался у парламентариев, каким они запомнят очередной год в стенах Мариинского дворца. Практически все опрошенные депутаты в первую очередь вспоминали Генеральный план и бюджет.

Денис Четырбок, член фракции "Единая Россия":

- Год был богатый на законопроекты и законы, далеко за примерами ходить не надо. Конечно, для меня как для руководителя бюджетно-финансового комитета это принятие бюджета. У нас в этом году девять поправок было подготовлено и поддержано. Конечно же, это ЗНОП, за три года мы инвентаризацию не пересматривали комплексно. Город прирос на 300 гектаров охраняемых зеленых территорий. Генеральный план, который мы ждали уже несколько лет. В последний раз мы касались Генплана в 2018 году, фактически пять лет назад. Количество жилой застройки уменьшилось в процентном отношении, а количество зеленых зон увеличилось. Также увеличились, пускай и незначительно, промышленные территории, где в будущем появятся новые производства, рабочие места и так далее.

Отдельно хотел бы осветить тему СВО, поддержку участников и членов их семей. Это законы о бесплатной юридической помощи. Мы пошли чуть дальше, и теперь город компенсирует затраты на доверенности для тех, кому положена юридическая помощь - она теперь в полном смысле стала бесплатной. Выделил бы законопроект, который касается выплат ветеранам Великой Отечественной войны, теперь они будут выплачиваться ежегодно к 9 мая. <...> Хотел бы поблагодарить финансовый блок правительства, который достаточно внимательно включается и прорабатывает предложения депутатов.

Если говорить о планах на следующий год, то хотелось бы то, что не получилось в текущем году, в том числе и в бюджетном отношении, чтобы получилось в 2024 году, уже с прицелом на 2025 год. Также мы сконцентрируем свою работу на блоке законопроектов, которые касаются, в том числе, мер социальной поддержки в Петербурге. Отдельно я хотел бы остановиться на инициативе фракции "Единая Россия" - это разработка Налогового кодекса на Санкт-Петербург, который освежит действующие восемь законов в налоговой сфере, выстроим единую структуру. Будет удобен для правоприменения. Эту работу мы начнем уже с нового года совместно с правительством Петербурга и Федеральной налоговой службой.

Роман Кононенко, руководитель фракции КПРФ:

- Удалось много поработать с инициативными группами граждан, подготовили поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Наверное, очень важной вехой в этом году были поправки в закон о Генплане, поправки в бюджет Санкт-Петербурга. К сожалению ничего из того, что я вам обозначил, принято не было парламентским большинством, но вместе с тем это позволило нам в полной мере погрузиться во все эти процессы, но и, конечно, сам факт озвучивания этих вопросов - он очень важен, поскольку коммунисты идут в парламент, прежде всего, чтобы использовать парламентскую трибуну. И мы этой возможностью будем продолжать пользоваться.

У нас есть закон о детях войны, с которым, как мы сами шутим, носимся. Мы подготовили законопроект, нам выдали выдали множество замечаний от юруправления, мы их устранили - нам выдали новые. Это дело так и продолжается, наше эпистолярное общение, пинг-понг с юридическим управлением. Понятно, что нет политической воли. Если бы была такая воля - принятие закона о детях войны, конечно, он давно был бы принят.

У нас Ирина Владимировна [Иванова] готовит большой-большой перечень поправок в действующее законодательство, которые устанавливает дополнительные меры поддержки нашей городской промышленности и малого предпринимательства. Это ее конек и она с этого конька, что назвается, никогда не слезет. У Вячеслава Бороденчика вопросы здравоохранения всегда на первом месте были, он этими вопросами будет продолжать заниматься. У Зинчука интересные инициативы, свежие. Он у нас постоянно фонтанирует идеями. Иногда на первый взгляд некоторые идеи нам кажутся абсурдными, но потом мы к ним возвращаемся.

Андрей Алескеров, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду":

- Достаточно продуктивный год, очень событийный. Наверное, целесообразно говорить о тех двух законах, которые мы достаточно давно прорабатывали, обсуждали. Абсолютно правильно, что было сделано не одномоментно, а с вдумчивой проработкой - это, конечно, закон о Генеральном плане Санкт-Петербурга, который определяет развитие до 2050 года, ну и закон о зеленых насаждениях, который так или иначе коррелируется с Генеральным планом. Наверное, все-таки они 2023 год ставят в отдельный ряд от предыдущих. <...> Я могу сказать, что во время работы на нулевых чтениях закона о бюджете удалось достаточно большое количество предложений поддержать и обратить внимание коллег из исполнительных органов государственной власти. Что касается 16-го избирательного округа Красносельского района, в первую очередь, социальной инфраструктуры, дорожной… Значительно больше, нежели в предыдущие периоды количество объектов было включено.

Планы - они всегда есть и будут. Я с этими планами, по крайней мере, выходил на кампанию, избирался как депутат: строительство трассы М-15, виадук. Есть вещи, которые имеют пока достаточно неблизкий срок реализации, но, по крайней мере, есть понимание, как этот срок приблизить и реализовать его во временной период седьмого созыва.

Дмитрий Павлов, руководитель фракции "Новые люди":

- [Год запомнится] Плотной работой. Все лето - бюджет, потом Генплан. Я уж не говорю о всяких нормативных актах, которые каждое пленарное заседание рассматриваются. Год запомнился плотной работой. Плотный график работы, приемы жителей…

Позже Павлов прислал корреспонденту ЗАКС.Ру список инициатив, подготовленных им и его однопартийцами. Павлов, например, посвятил себя законопроектам о совершенствовании законодательства в сфере туристической отрасли, в частности, курортного сбора, а также защите прав предпринимателей и учреждении театральной премии Законодательного собрания. Его соратник Дмитрий Панов - предложениями в сфере инвестиций, а Ольга Герасина участвовала в подготовке федеральных инициативы о снятии моратория проведение контрольных мероприятий экологического надзора.

Андрей Малков, член фракции ЛДПР:

- Если говорить об итогах года, то я в целом считаю, что они позитивные, в том числе и для депутатов Законодательного собрания. Нам удалось избежать внутренних конфликтов, что, например, произошло у эсеров, в других партиях мы видим точки напряжения. У нас, например, все [хорошо]. Есть споры внутренние, но в рамках внутрипартийных удалось сохранить стабильность. Если говорить о различных партийных инициативах, их у нас достаточно много, социально направленные, в том числе направлены на защиту жителей. Может, не все они приняты, но здесь это зависит не только от нас, но и от партийного большинства. Надеюсь, через несколько лет мы станем партией большинства.

Борис Вишневский, заместитель руководителя фракции "Яблоко":

- Этот год запомнится работой над Генпланом, хотя, к сожалению, он оказался, скажем так, хуже, чем мог бы быть, но лучше, чем мы опасались, потому что часть предложений, которые "Яблоко" вносило, вошли. Это снижение высотности возможной реновации, увеличение числа рекреационных зон, включение в рекреационные зоны полосы в Удельном парке.

Второе, год запомнился работой над бюджетом, но там подавляющая часть - разочарование. Бюджет сейчас принимается так, что ни одно предложение, над которым нахмурит бровь губернатор - не имеет права не то, чтобы быть принятым, а даже обсужденным публично на пленарном заседании. Сейчас наш парламент устроен так, что даже если принести им под видом бюджета чистый лист бумаги - парламентское большинство за него проголосует. Тем не менее в бюджете приняты два наших предложения: увеличены расходы на капитальный ремонт и увеличены расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь. Принят закон о запрете сноса домов, на которые подана заявка о включении в реестр культурного наследия. Важный шаг, пусть и продиктован федеральным законом. Будем и дальше работать в этом направлении. Значительную часть года мы работали над проблемой реновации [законе о комплексном развитии территорий] в общественном штабе и ЗакСе. Разработали в конце концов приличную федеральную инициативу, туда вошло несколько предложений, которые "Яблоко" вносило. К сожалению, в Государственной думе с ними поступили по-свински. Просто взяли и отклонили.

Чем запомнился этот год? Бурными спорами о платных парковках. Еще важная вещь, что будут предоставлены налоговые льготы для организаций типа "Перспективы", которая занимается тяжелыми инвалидами. Ну и две вещи я бы отметил, которыми занимается партия. Это наши вечера писем политзаключенным. Они стали таким городским событием. Люди знают, что раз в месяц можно прийти в офис "Яблока" и написать письма тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно для меня и для "Яблока", что установлена наконец мемориальная доска Борису Натановичу Стругацкому. Конечно, многое не получается. Мне очень жаль, что не хотят рассматривать наши федеральные инициативы об отмене законов о "фейках" и дискредитации [армии], закона об иностранных агентов, о том, чтобы наказывать за пропаганду использования ядерного оружия.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру