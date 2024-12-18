"Главное - загадать желание": Депутаты ЗакСа рассказали, как встречать Новый год

Депутаты Заксобрания Петербурга 18 декабря провели свое последнее заседание в 2024 году. Теперь они займутся исполнением желаний детей, которые оставили свои открытки на "Дереве желаний", и подготовкой к празднованию Нового года. Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты отмечать наступление 2025 года планируют в спокойной домашней обстановке. Как и в прошлом году, ЗАКС.Ру попросил у народных избранников несколько советов, как отпраздновать Новый год.

Что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь?

- Я думаю, такая традиция у всей нашей страны, самое главное - загадать желание. Но никому об этом не говорить, а то оно не исполнится, - рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Как следует загадывать желание?

- Пишешь на бумажке, поджигаем, кидаем в бокал шампанского и выпиваем. И знаете, очень много сбывается. Я в детстве не верил, видимо шампанское не очень любил, а сейчас, знаете, 90% исполняется, - поделился воспоминаниями лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

За какую цену можно купить икру для праздничного стола?

- Я купила вчера палтуса. Знаете, она тоже черная. Очень замечательная, а стоит, главное, 300 рублей. Шикарная икра, всем могу сказать. Она завинчена нормально, в нормальном магазине купила. В приципе, не боюсь [наткнуться на суррогат]. Потом скажу, могу написать потом, что жива, - рассказала об удачной покупке лидер фракции КПРФ Ирина Иванова.

Три лучшие новогодние песни?

- "Пять минут, пять минут - это много или мало"… "В лесу родилась елочка"… "Новый год к нам мчится". А песню "А снег кружится, кружится, кружится" - я воспринимаю в буквальном смысле, - поделилась музыкальными предпочтениями лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Когда следует садиться за новогодний стол?

- Знаете, вы задали вопрос, я вспомнил детство. Конечно, с нетерпением ждешь непосредственно наступление Нового года… Торопиться за стол не стоит. Минут за 20 до курантов сесть, обсудить с близкими уходящий год вкратце. Встретить Новый год уже стоя по большому счету. Немного перекусить и, если возвращаться в детство, то идти спать, потому что Дед Мороз подарки приносит ночью и нужно ждать утро. [Взрослым] тоже стоит достаточно быстро вставать из-за стола, потому что нужно "подушатать" детей, чтобы они легли спать и с нетерпением ждали утро, - рассказал лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.

Какими активностями заняться 1 января?

- Естественно, у нас традиционно первого января, по-моему, в 10 утра с Дворцовой площади легкий такой пробег с тортом. Бесплатно, поэтому все, кто очухается, будет в состоянии… Как раз определенный стимул не очень много употреблять шампанского, - посоветовал лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

С кем встречать 2025 год?

- С семьей, - лаконично напомнил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов.

Напомним, годом ранее, провожая 2023 год, депутаты рассказывали ЗАКС.Ру, без какого блюда не может обойтись новогодний стол, каким должен быть подарок, что пить утром 1 января, а также уточнили, как выбрать наряд для праздничных гуляний.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру