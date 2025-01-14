Смольный потратит до 6,7 млн рублей на празднование Масленицы в Омане и ОАЭ

Комитет по внешним связям планирует организовать празднование Масленицы для соотечественников за рубежом с мастер-классами по игре на балалайке и передачей книг, следует из размещенной 14 января информации на портале госзакупок. За проведение мероприятия в городах Маскате (Оман) и Дубае (ОАЭ) в Смольном готовы заплатить до 6,7 млн рублей.

Мероприятие под названием "Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом" рассчитано на проживающих за рубежом россиян, его продолжительность должна составить не более 10 дней. Предположительно, в Маскате празднование развернется 21 и 22 февраля, а в Дубае — 25 и 26 февраля.

Для проведения масленичных гуляний исполнитель должен привлечь опытных ведущих с хорошей дикцией и знаниями в области истории и культуры России. Одеты они должны быть в сарафаны и кокошники. Среди прочего, заказчик пожелал, чтобы ведущие обладали "приятным тембром голоса".

Исполнителю предстоит проработать программу празднования. Для участников гуляний следует подготовить интерактивные экскурсии, организовать хороводы, игры "ручеек" и соревнования по перетягиванию каната. Кроме того, завлекать гостей планируют мастер-классами по игре на балалайке и по росписи игрушек и сувениров, а также занятиями народными танцами.

Также комитет намерен передать художественную литературу организациям соотечественников в Омане и ОАЭ. В технической документации отсутствует список книг для передачи. Известно лишь, что общая масса груза не должна превышать 200 килограммов.

Подрядчик должен обеспечить перелет делегации по маршруту Петербург — Маскат — Дубай — Петербург. Всего речь идет о семи авиабилетах класса "эконом". Специалистов следует разместить в гостиницах "категории не менее чем "4 звезды" с ежедневным завтраком" в номерах не ниже категории "стандарт". Сами гостиницы должны находиться в центе Маската и Дубая. Площадь номеров должна быть не меньше 15 квадратных метров. Для транспортировки гостей из Петербурга следует подготовить легковой автомобиль и малый городской и большой междугородний автобусы.

По итогам поездки исполнителю предстоит подготовить итоговый репортаж о мероприятии и разослать текст участникам. Также предусмотрен фотоотчет объемом не менее 100 снимков.

В ноябре петербургская делегация с губернатором Александром Бегловым во главе предприняла визит на Кубу. Для местных жителей провели культурную программу с концертами и выставками. На обеспечение поездки Смольный потратил 20,6 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash