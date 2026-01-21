На "тревожные кнопки" для военкоматов потратят до 2,5 млн рублей за год

В 2026 году на охрану военных комиссариатов Петербурга потратят до 2,5 млн рублей, обратил внимание "Коммерсантъ Северо-Запад". Соответствующую закупку разместил 19 января комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

По условиям технического задания, подрядчик должен будет обеспечить техническое обслуживание "тревожных кнопок", осматривать их, проверять работоспособность и, в случае необходимости, ремонтировать. Также ему предстоит обеспечить немедленную передачу сигнала с них вневедомственной охране Росгвардии. Группа задержания должна прибыть на место в течение 20 минут.

Всего под охрану поставят 16 военных комиссариатов, включая городской и районные. Заявки от претендентов будут принимать до 26 января, срок оказания услуг рассчитан до конца года.

Ранее стало известно, что на охрану губернатора Александра Беглова потратят 5,8 млн рублей в наступившем году. Охранять градоначальника предстоит 12 росгвардейцам круглосуточно по двум адресам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру