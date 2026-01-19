На охрану Беглова потратят 5,8 млн рублей за год

Стоимость услуг по обеспечению безопасности губернатора Александра Беглова в 2026 году составит 5,8 млн рублей, обратила 19 января внимание "Фонтанка". Контракт размещен на сайте госзакупок неделей ранее, его исполнителем стало региональное Управление вневедомственной охраны войск Росгвардии.

По условиям контракта к охране Беглова следует привлечь 12 росгвардейцев из числа среднего и старшего начальствующего состава. Услуги должны оказываться в круглосуточном режиме в здании Смольного и в резиденции губернатора в поселке Комарово.

В месяц стоимость охраны главы города составит 480,8 тысячи рублей. Росгвардия при этом обязуется обеспечить сохранность предоставляемых сотрудникам помещений и оборудования. При проникновении на объекты посторонних лиц сотрудники должны будут сообщить о произошедшем правоохранителям и заказчику, задержать непрошеного гостя и обеспечить неприкосновенность места происшествия до прибытия представителей Смольного.

Подобные контракты заключаются Смольным с Росгвардией ежегодно. На протяжении последних нескольких лет их сумма остается неизменной.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру