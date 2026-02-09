Смольный планирует выкупить 80 объектов за три года

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 февраля в ходе рабочего совещания с членами городского правительства утвердил перечень недвижимости, которую город планирует приобрести в государственную собственность в 2026-2028 годах. В частности, город планирует выкупить 80 социальных и дорожных объектов за счет городского бюджета, среди которых 17 объектов здравоохранения, 16 детских садов, 11 школ и 10 дорог.

"Семь лет назад мы столкнулись с огромным дефицитом детских садов, школ, поликлиник. Он составлял более 300 объектов. Мы сделали строительство объектов социальной инфраструктуры нашей первоочередной задачей. По итогам 2024 года накопленный дефицит был ликвидирован", – подчеркнул Александр Беглов.

В 2026 Петербург планирует купить 31 объект – включая девять медицинских объектов, четыре детских сада, пять школ, одна из которых совмещена с детским садом, четыре дороги и один молодежный клуб. Расходы на приобретение объектов заложены в городской бюджет. Губернатор поручил комитету имущественных отношений обеспечить необходимую работу по реализации программы выкупа социальных объектов.

По итогам 2025 года Петербург стал одним из лидеров по количеству построенных социальных объектов. Так, в Смольном рассказывали, что за год удалось возвести 113 объектов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру