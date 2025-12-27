Колпино потратит до 2,4 млн рублей на фейерверки в 2026 году

Местная администрация МО "Город Колпино" объявила 26 декабря конкурс на организацию и проведение фейерверков в 2026 году, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Подрядчику готовы заплатить до 2,4 млн рублей.

Всего в течение года предполагается проведение четырех фейерверков. Их приурочат к празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля, Дня Победы 9 мая, а также к окончанию учебного года в период с 20 по 30 мая и Дню Колпино 5 сентября.

В зависимости от мероприятия, предусматривается разные количество и длительность фейерверков. Самое продолжительное огненное шоу предусмотрено на День Колпино, оно должно продлиться не менее восьми минут. Фейерверк ко Дню Победы растянется на не менее чем семь минут, в День защитника Отечества — на пять минут, а самым коротким будет фейерверк для учеников, он продлится не менее трех минут.

Исполнитель должен будет не только запустить фейерверки, но также осмотреть за собой пусковую площадку и убрать неотработанные пиротехнические изделия и их элементы. Кроме того, от него ждут обеспечения безопасности мероприятия, для чего потребуется привлечение опытных сотрудников частного охранного предприятия.

Похожую закупку колпинские муниципалы размещали в конце 2024 года. В тот раз за проведение четырех шоу они заплатили 2,1 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру