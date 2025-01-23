Администрация Колпино потратит 2,1 млн рублей на фейерверки в 2025 году

В 2025 году в Колпино устроят четыре праздничных фейерверка на общую сумму 2,1 млн рублей, соответствующий контракт местная администрация заключила 21 января. По данным на портале госзакупок, исполнителем назначили ООО "Пиротехнические дворы Петергофа".

Всего в течение года для местных жителей планируется устроить четыре фейерверка в честь праздничных дат. Помимо непосредственно огненного зрелища, поставщику предстоит обеспечить безопасность мероприятия силами частного охранного предприятия. Также на трех пиротехнических шоу должны будут дежурить бригады скорой помощи.

Фейерверки запланированы в честь Дня защитника Отечества 23 февраля, в честь Дня Победы 9 мая, в ознаменование завершения учебного года в период с 20 по 30 мая, а также на День города Колпино 6 сентября. Согласно технической документации, обеспечивать присутствие медиков исполнителю контракта не придется именно на последнем празднике.

Стоимость проведения фейерверка на Дня защитника Отечества оценили в 451 тысячу рублей. Здесь, помимо пиротехнических шаров и комет, запланировано использование батарей салютов из 36 и 25 зарядов. На День Победы используют пиротехнические шары и кометы, что оценили в 672,7 тысячи рублей. Дешевле всего, в 188,3 тысячи рублей, обойдется бюджету фейерверк для выпускников. Самым же дорогим станет мероприятие в честь Дня города — там на фейерверк потратят 791,6 тысячи рублей. Для зрелища используют батареи салютов, пиротехнические шары, кометы и линии на девять и десять зарядов.

Напомним, новогоднюю ночь Петербург встретил без праздничных фейерверков. Глава комитета по культуре Федор Болтин объяснял это тем, что салюты в городе проводятся в дни воинской славы и их организует Михайловская артиллерийская академия. Встреча же 2025 года в Петербурге предусматривала более семейный формат мероприятия, говорил он перед праздником.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру