В комитете по культуре назвали причины отказа от фейерверков в Новый год

В Петербурге новогодние праздники планируют провести с упором на семейный формат и поздравление детей, рассказал председатель комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции 17 декабря, пишет "Фонтанка".

По его словам, фейерверки в этом Новому году не предусмотрены. Их в Петербурге устраивают по памятным дням, а организацией занимается Михайловская артиллерийская академия.

Зато на Новый год школьников младших классов ждут бесплатные показы спектакля "Летучий король" в Ледовом дворце, которые запланированы на последнюю неделю декабря. Болтин уточнил, что ежедневно будет проходить по пять-шесть представлений.

Он подтвердил, что в новогоднюю ночь изменится движение транспорта. С 18:00 31 декабря Невский проспект станет пешеходной зоной. График работы городского транспорта, по словам Болтина, можно уточнить в профильном комитете.

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