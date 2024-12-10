Петербургское метро будет работать в новогоднюю ночь

Метро в Петербурге будет работать круглосуточно в ночь на 1 января, сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин за заседании городского правительства. Также будут курсировать некоторые автобусные маршруты. Невский проспект собираются открыть для пешеходов в 18:00 31 декабря. В новогоднюю ночь на Дворцовой площади для горожан пройдет световое шоу. Также в полночь на мультимедийных экранах покажут обращение президента Владимира Путина.

Также во время обсуждения праздничных мероприятий на Новый год заслушали доклад главы комитета по вопросам законности Андрея Голембиевского. Он заявил, что Смольный находится в контакте со всеми специальными службами, в частности, с МЧС и МВД. Все "сложные вопросы" профильные комитеты и ведомства обсудили на совещании в начале декабря с вице-губернатором Борисом Пиотровским.

Ранее власти Ленинградской области решили отказаться от проведения салюта за счет бюджетных средств. Будут ли использовать пиротехнику в Петербурге на Новый год - на заседании правительства не упомянули.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру