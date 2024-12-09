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Новости 16:33

Бюджетные средства Ленобласти вместо фейерверков потратят на детские праздники

фото ЗакС политика Бюджетные средства Ленобласти вместо фейерверков потратят на детские праздники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что бюджетные средства региона на Новый год пойдут не на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Вместо этого бюджетные средства будут направлены на организацию детских елок, утренников, новогодних театральных представлений и обеспечение работы коммунальных служб.

Глава региона порекомендовал муниципальным руководителям подходить к украшению городов и поселений разумно — без излишеств, но с праздничной подсветкой. Он также подчеркнул, что для поддержания праздничной атмосферы необходимо заранее организовать работу коммунальных, дорожных служб и энергетиков в праздничные дни.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов к Новому году принял участие в акции "Дерево желаний", в рамках которой чиновники исполняют желания детей. Теперь ему придется подготовить в качестве подарков колонку, шахматы для слепых и мягкую игрушку.

фото: Unsplash


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