Смольный потратит из бюджета 1,3 млн рублей на развитие КВН

Комитет по молодежной политике Петербурга намерен выделить 1,3 млн рублей на развитие в городе КНВ-сообщества. Это следует из закупки, опубликованной в субботу, 15 ноября, обратил внимание ЗАКС.Ру. Чиновники решили профинансировать серию мероприятий с привлечением официального представителя Международного союза КВН.

По задумке сотрудников комитета по молодежной политике, в Петербурге нужно провести пять мастер-классов для представителей городских команд КВН. По аукционной документации их должно быть не менее 20 человек. Еще дюжина специалистов займутся организационными задачами: сценаристы, редакторы, координаторы и модераторы. Также перед слушателями курса выступит "звезда КВН-сообщества". Заказчик уточняет, что уровень "звезды" должен быть не ниже Высшей лиги КВН.

"Звезда КВН-сообщества должен передавать опыт участникам серии мероприятий, обмениваться мнениями, обсуждать вопросы развития творческих способностей", – говорится в документах к закупке.

Еще чиновники заявили список тем для занятий: "Комедия в деталях: Как писать остроумные шутки?", "Импровизация: Выходим за рамки сценария!", "От игры актеров до командного духа: секреты успеха выступлений", "Работа над образом: создание запоминающегося персонажа", "Создание музыкально-комедийных номеров: музыка + юмор = успех". Мастер-классы состоятся не позднее середины декабря 2025 года.

Отметим, подобные закупки – не единственный способ поддрежки представителей "Клуба веселых и находчивых" от Смольного. Ежегодно комитет по молодежной политике выделяет субсидии некоторым студенческим командам. Например, в 2025 году 1 млн рублей получила общественная организация поддержки и развития молодежного творчества "Гаудеамус" на проведение чемпионата команд КВН среди первокрусников. Еще 2 млн рублей получила студенческая лига КВН "Фонтанка" в лице АНО "Прожектор". Также почти 3,5 млн рублей выделили АНО "Нева" за проект "Редактура в современном КВН: Кураторы". Значительно меньше, 800 тысяч рублей Смольный выделил "Студенческому клубу Санкт-Петербурга" на 23 сезон лиги КВН "Балтика".

Константин Леньков / Фото: Смольный