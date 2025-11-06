Камчатский краб и дуэт из судака и лосося: ЗакС ищет поставщика блюд для приемов

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на организацию питания и обеспечение водой участников официальных встреч и мероприятий в 2026 году, следует из данных на портале госзакупок. Электронный аукцион стартовал 6 ноября, его начальная стоимость составляет 10 млн рублей.

Подавать еду и напитки будут непосредственно в здании Мариинского дворца. Поставщику предстоит обслуживать официальные мероприятия ЗакСа и спикера городского парламента в период с 21 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года. Для этого он должен самостоятельно закупать воду и продукты питания, готовить блюда согласно меню, сервировать столы, обеспечивать работу официантов и затем утилизировать отходы. Столы и стулья, скатерти, столовые приборы и прочее предоставляются исполнителем контракта.

В сопроводительной документации отдельно прописано, что столовые приборы должны быть из нержавеющей стали, посуда — из стекла и фарфора, а скатерти должны быть белыми или же цветными однотонными. Официантов следует нарядить в форменную одежду, сами они должны соблюдать нормы и правила проведения протокольных обедов, а вместе с ними и правила этикета.

ЗакС отдельно представил ориентировочный список блюд и напитков, которые могут войти в меню официальных мероприятий. Участникам предполагают подавать холодные и горячие закуски, салаты, супы, горячие блюда, гарниры, выпечку, пирожные, десерты, фрукты, а также холодные и горячие напитки. Всего в перечне насчитывается 302 позиции.

Из холодных закусок участникам банкетов могут подавать, например, мясное или рыбное ассорти, ассорти сыров и овощей, филе мраморной говядины в желе с мармеладом из лука, крудо из лосося, камчатского краба с водорослями из цуккини на французском бриоше, различные канапе, кростини и тарталетки, профитроли с пате из цыпленка и слоеные волованы с лососем гравлакс. В числе салатов обозначены "Оливье с камчатским крабом и красной икрой", "Боцманский", "Выборгский", "Застолье", "Нежность", фасолевый с курицей или ветчиной, а также салаты "Мечта" с курицей и языком.

Из горячих закусок перечислены блинный узелок с жюльеном из шампиньонов, мини-шашлычки из индейки или из лосося, пастуший пирог с потрошками, различные блины и пельмени. В списке супов можно обнаружить, например, борщ на бычьих хвостах со сметаной, солянку рыбную со сметаной, капучино из белых грибов с пудрой из сморчков или же зеленую окрошку с камчатским крабом. На второе могут подать турнедо из лосося, медальоны из мраморной говядины или индейки, дуэт из судака и лосося, королевскую креветку в катаифи, томленую говядину с грибным соусом, киевскую или пожарскую котлету или же, например, каре ягненка.

Не забудут и о пирожках с различными начинками, круассанах и миндальном финансье. На сладкое гостям предложат волованы с брусникой, различные пирожные, десерты "Панна-котта" и "Анна Павлова с ягодами", фруктовые желе и канапе из фруктов и ягод в соусе манго. Напитки предусмотрены строго безалкогольные, от минеральной воды и морсов до чая и кофе.

Отметим, что ЗакС не впервые ищет поставщика блюд и напитков для своих мероприятий. Так, в декабре 2024 года городской парламент объявлял похожий конкурс за 8 млн рублей. Контракт заключили за эту же сумму с ООО "Ренессанс Кейтеринг". Еще один такой же контракт с той же фирмой был заключен в середине июня.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру