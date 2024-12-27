На мероприятиях ЗакСа предложат канапе с лососем и блинными узелками

Законодательное собрание Петербурга объявило 27 декабря конкурс на организацию питания и обеспечение питьевой водой участников своих официальных мероприятий в 2025 году. Как следует из информации на портале госзакупок, на эти цели планируют потратить до 8 млн рублей.

От исполнителя контракта ожидают, что тот самостоятельно будет закупать воду и продукты, готовить блюда согласно меню, сервировать столы, предоставлять официантов и утилизировать отходы. Также он должен будет предоставить необходимую мебель, а заодно скатерти, столовые приборы и прочее. Меню и схема расстановки столов вместе с оформлением помещения и планом организации обслуживания участников подлежат заблаговременному обсуждению с заказчиком.

Само меню формируется в соответствии с ассортиментом блюд и напитков, приложенным к описанию объекта закупки. Исходя из представленного перечня, участников мероприятий ЗакСа могут угощать мясным ассорти, вителло тоннато, крудо из лосося с васаби дрессингом и дайконом, а заодно сырным ассорти, канапе с лососем гравлакс и горчичным соусом, салатами "Березка", "Выборгский", "Мечта с курицей" и "Мечта с языком". В качестве горячих закусок могут предложить блинные узелки с жульеном из шампиньонов, люля-кебаб, пельмени с мясом или с лососем.

В ассортименте супов, среди прочего, присутствуют борщ на бычьих хвостах со сметаной, солянки рыбная или же мясная, зеленая окрошка с камчатским крабом и капучино из белых грибов с пудрой из сморчков. В числе горячих блюд указаны, в том числе, медальоны из индейки или же из мраморной говядины, утиная грудка с печеным яблоком в соусе порто, судак по-польски, различные котлеты и шницели.

Под конец трапезы едокам предложат различные виды пирожных, десерты "Панна-котта" и "Анна Павлова с ягодами", клубнику в шоколаде и канапе из фруктов и ягод в соусе манго. Запивать угощения предлагается различными видами бутилированной воды, морсами, соком или же лимонадом. В числе горячих напитков указаны кофе или чай с сахаром, к которым полагаются сливки или же лимон.

В конце августа ЗакС заключал подобный контракт длительностью до конца 2024 года. Тогда за организацию питания заплатили ровно 4 млн рублей, исполнителем стало ГУП "Столовая Мариинского дворца".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру