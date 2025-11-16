Поселок Белоостров выделил 1,3 млн рублей на новогодние украшения

Местная администрация МО "Поселок Белоостров" объявила закупку на поставку новогодних украшений для оформления округа. На праздничное убранство готовы потратить до 1,3 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Украшения появятся в Белоострове к 20 декабря. Демонтаж запланирован на середину января.

Шестиметровая ель появится на улице Восточная. Еще муниципалы украсят живую ель в сквере на перекрестке Александровского и Нового шоссе. Еще по нескольким адресам появится перетяжка "Снежный мотив" и другие элементы.

Целью закупки, согласно документам, является "создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения", а также "создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей поселка".

Самым дорогим украшением из закупки стала объемно-пространственная композиция в виде арок. Четыре штуки обойдутся в 129 тысяч рублей. Шестиметровая ель – 121 тысяча рублей. Отметим, дороже всего обойдется хранение оборудования после праздников. За складирование новогодних украшений с февраля по декабрь 2026 года из местного бюджета готовы потратить 457 тысяч рублей, примерно треть от всей закупки.

Закупка размещена 13 ноября. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 20 ноября. Годом ранее на украшение муниципалитета местные власти потратили в два раза больше средств – 2,2 млн рублей. Поставщиком украшений стало ООО "Кронград".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что на подготовку Павловска муниципалитет выделил 3 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру