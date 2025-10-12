Заксобрание обновит сервера за 33 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается до конца декабря 2025 года обновить серверное оборудование. На эти цели из городского бюджета выделили 33 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру, ознакомившись с аукционной документацией. Закупка размещена 8 октября. Прием заявок продлится до 16 октября.

Парламент намерен получить два сервера и один дисковый массив. Дороже всего обойдется дисковый массив. Его оценили в 23,4 млн рублей. На серверы потратят примерно 9,6 млн рублей, по 4,8 млн за каждый. Поставщик также должен предоставить гарантийное обслуживание в течение трех лет с момента поставки. Поддержка должна оказываться круглосуточно.

В последний раз Заксобрание объявляло крупную закупку серверного оборудования летом 2021 года. Тогда парламент потратил 24 млн рублей на сервер, дисковые массивы и другую технику марки Lenovo.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о закупке Заксобранием тысячи плюшевых лошадок, которые обошлись бюджету в 4 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: Смольный