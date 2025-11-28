Подписка на РБК обойдется Смольному в 1,1 млн рублей

Сотрудники администрации губернатора Петербурга собираются оформить себе подписку на платные разделы издания РБК в 2026 году. За 12 месяцев подписки чиновники готовы потратить из городского бюджета 1,1 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Закупка опубликована 27 ноября.

Всего доступ к РБК получат 75 сотрудников Смольного. С января по декабрь 2026 года для них должны быть доступны разделы "Про: деньги", "Про: карьеру", "Про: свое дело", "Про: себя" и "Библиотека".

"С ней [подпиской на РБК] вы не просто получаете новости, а можете разобраться: как так вышло, что это значит и что с этим делать. Вам больше не нужно искать информацию в разных источниках и анализировать ее — Подписка на РБК сделает это за вас", – говорится на сайте издания.

Для пользователей доступны два варианта подписки: ежемесячная за 1,5 тысячи и годовая. Сегодня оформить подписку на год можно со скидкой за 9,9 тысячи рублей. Согласно обоснованию стоимости закупки, ежемесячно петербургские власти готовы тратить на подписку по 94,5 тысячи рублей.

Отметим, Смольный впервые размещает подобную закупку. Обычно в администрации ежегодно оформляют подписку на некоторые периодические издания. Например, на журналы про садовый дизайн и яхты.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру