Смольный снова закупит журналы про садовый дизайн и яхты

Администрация губернатора Петербурга объявила закупку периодических изданий на 2025 год, готовясь потратить до 1,7 млн рублей. В перечень подписки, опубликованный 20 февраля на портале госзакупок, вошли 45 наименований, среди которых, как и ранее, есть журналы о яхтах и садовом дизайне.

Согласно проекту контракта, доставка газет и журналов будет осуществляться с 3 марта по 30 декабря 2025 года. Чиновники планируют читать такие издания, как "Аргументы и факты", "Известия", "Власть", "Деловой Петербург", "Парламентская газета", "Наука и жизнь" и "МК в Питере".

Также предусмотрена подписка на специализированные издания: три комплекта "Консультаций и разъяснений по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве" и пять комплектов "Общественных наук и современности".

"Санкт-Петербургские ведомости" (с еженедельным приложением "Санкт-Петербургские ведомости. Афиша недели") закупят в количестве ста штук.

Первой в списке вновь значится Y Magazine — журнал, позиционирующий себя как источник экспертных знаний в сферах вроде яхтинга. Подобная закупка уже появлялась на портале 18 декабря. Тогда администрация была готова отдать на периодические издания около 1,75 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру