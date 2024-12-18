Смольный подпишется на издания о садовом дизайне и яхтах в 2025 году

Администрация губернатора готова заплатить до 1,75 млн рублей за организацию подписки на периодические издания и их доставку в течение 2025 года, следует из данных на портале госзакупок. Всего в перечне газет и журналов насчитывается 41 позиция, в том числе издания о яхтах и садовом дизайне.

Так, первым номером в списке, приложенном к описанию закупки, стоит журнал Y Magazine. На сайте издания авторы обращают внимание читателей на важность экспертных советов и проверенных данных в такой сфере, как яхтинг, и берутся обеспечить доступ к необходимым знаниям. "Наша задача — грамотно, но при этом в увлекательной форме, помогать вам выбирать, узнавать и максимально полно использовать свои лодки", — постулируют журналисты в разделе " О нас".

Всего в Смольном рассчитывают получить шесть комплектов журнала за год. Также в течение года поставщику предстоит доставить чиновникам аналогичное количество комплектов "Садового дизайна", а вот ежемесячной "Науки и жизни" за год должно поступить 48 комплектов.

Проявляют интерес в администрации губернатора к таким изданиям, как "Аргументы и факты", "Известия", "Коммерсантъ", "Независимая газета", "Парламентская газета" и другой общественно-политической прессе. Также чиновники планируют читать "Ведомости Северо-Запад", "Деловой Петербург", "Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге" и "МК в Питере".

Есть в перечне и более прикладные издания — например, такие как "Вестник ценообразования и сметного нормирования", "Кадровое дело" и "Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве".

Ранее стало известно о том, какие именно издания планирует получать в 2025 году Заксобрание Петербурга. Среди них оказались журналы по истории, а также "Вокруг света".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру