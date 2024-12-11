В 2025 году в ЗакСе намерены читать "Вокруг света" и журналы по истории и праву

Петербургское Заксобрание объявило конкурс на оформление и поставку периодических подписных изданий в 2025 году, следует из информации на портале государственных закупок. За право получать газеты и журналы представительный орган готов заплатить поставщику сумму, не превышающую 750,5 тысяч рублей.

Всего в следующем году в ЗакСе рассчитывают получать 53 печатных издания, в том числе на общественно-политическую, деловую тематику, а также специализированные журналы в области права и финансов. Из общего списка выделяется журнал о мире и путешествиях "Вокруг света". В следующем году парламентская библиотека может обогатиться 10 выпусками издания.

Также из приложения к закупке можно узнать о намерении Заксобрания получить 10 выпусков журнала Forbes, 280 выпусков "Делового Петербурга", а вместе с ними 245 выпусков "Коммерсанта", 52 выпуска еженедельной "Комсомольской правды в СПб" и 196 ежедневных выпусков той же газеты. Помимо этого, в ЗакСе заинтересованы в подписке на восемь выпусков РБК, 48 выпусков "Парламентской газеты" и 243 выпуска "Санкт-Петербургских ведомостей".

Не чужды парламентарии вопросам информационных технологий. Интересующимся предоставят журналы "Connect! Мир связи/ мир информационных технологий" и "IT news/ Новости информационных технологий". Утолить интерес к истории позволят такие издания, как "Вестник Санкт-Петербургского университета. История" и "Петербургский исторический журнал", знания по филологии желающие почерпнут из академического издания "Русская речь".

Целый корпус изданий посвящен вопросам юриспруденции. Это и "Бюллетень Верховного суда", и "Актуальные проблемы российского права" вместе с "Пробелы в российском законодательстве", и "Сравнительное конституционное обозрение", и ряд других изданий. Вопросам местного самоуправления посвящены "Конституционное и муниципальное право", "Муниципальная служба: правовые вопросы", "Муниципальное образование: инновации и эксперименты" и "Государственная власть и местное самоуправление". Кроме того, заказчика интересуют "Справочник кадровика", "Уровень жизни населения регионов России" и "Заработная плата. Расчеты, учет, налоги".

Ранее Смольный разместил закупку на поставку бланков для официальных благодарностей и почетных грамот в багетах и футлярах. На эти цели чиновники готовы потратить до 18 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру