Смольный потратит на благодарности и грамоты в рамках до 18 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга готова потратить на поставку официальных благодарственных бланков и почетных грамот в рамках до 18 млн рублей, следует из закупки, обратил внимание ЗАКС.Ру. Всего в Смольном намереваются приобрести 3 тысячи бланков с благодарностью от губернатора и 2 тысячи почетных грамот. Для каждого документа чиновники закупят багетные рамы и футляр из дизайнерского картона золотистого цвета.

Так, один бланк с благодарностью от главы города оценили в 620 рублей. Рамку - в два раза дороже, в 1493 рублей. Почти столько же, 1380 рублей готовы потратить на картонный футляр. Примерно столько же обойдется изготовление почетных грамот: 693 рубля за сам бланк, 1493 рубля за рамку и 1580 рублей за футляр. Весь тираж собираются получить в Смольном не позднее 20 февраля 2025 года. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 16 декабря.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, на что администрация губернатора Петербурга тратила деньги в ноябре. Чиновники искали поставщиков цветов и венков для траурных мероприятий.

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного