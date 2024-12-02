Цветы, венки и электронные книги: что закупал Смольный в ноябре

В последний месяц осени администрация губернатора объявила о проведении в общей сложности 26 электронных аукционов на портале Государственных закупок. Общая стоимость лотов составила 37,5 млн рублей. Отдельное внимание в Смольном уделили приобретению цветочной продукции для различных нужд.

Три из четырех крупнейших по стоимости закупок касались именно поставок цветов и прочей растительности. Самая масштабная из них касается приобретения букетов, цветов, цветочных корзин и композиций в 2025 году. Всего чиновники рассчитывают получить 24 наименования на общую сумму до 8,7 млн рублей, при этом реальное количество потраченных средств будет зависеть от объемов поставок. Стоимость самой дорогой позиции в списке, корзины из живых цветов для протокольных мероприятий, составляет 49,2 тысячи рублей. Цена букетов колеблется в пределах от 7,5 тысячи до 15,7 тысячи рублей за штуку.

Помимо этого, в 2025 году Смольный будет нуждаться в поставках венков и цветов для возложения. Максимальная сумма контракта составляла 4,8 млн рублей при условии, что совокупная цена всех четырех наименований в нем будет равняться 81,5 тысячи рублей. По итогам конкурса сумма была уменьшена до 45,7 тысячи рублей, то есть почти в два раза.

Контракт на озеленение помещений комплекса Смольного был заключен за 2,2 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет не только предоставить растения в аренду, но также и ухаживать за ними в течение всего следующего года. В частности, украшать интерьеры предстоит монстерам, фикусам, драценам и другим представителям флоры. Чаще всего в помещениях можно будет увидеть аглаонемы — по условиям закупки, поставщик должен будет отгрузить 41 экземпляр этого растения. Отметим, что аналогичная закупка производилась и в прошлом году, однако тогда итоговая сумма контракта оказалась менее 1,6 млн рублей.

Задумываются в Смольном и о своей защите. В следующем году администрация может потратить до 6,9 млн рублей на обслуживание технических комплексов безопасности на территории существующего комплекса. Оказание услуг разбито на пять этапов, в рамках которых подрядчику предстоит проверять и, при необходимости, восстанавливать работу самых разных устройств, от ноутбуков и сканеров паспортов до охранных извещателей и автоматических шлагбаумов. В случае отказа систем безопасности на их восстановление подрядчику дается не более четырех часов.

Кроме того, до 1,8 млн рублей в Смольном потратят на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и газового и порошкового пожаротушения. Подрядчику предстоит ежеквартально проверять работоспособность установленных в комплексе систем и станций, подстраивать их в случае необходимости и очищать от скопившейся пыли, а заодно проверять целостность кабелей и прочие установленные регламентом работы. На обслуживание систем вентиляции в 2025 году заложено до 1,3 млн рублей.

На поставку офисной бумаги администрация изначально заложила до 1,9 млн рублей, однако проведение аукциона позволило уменьшить эту цену до 1,3 млн рублей. За эти деньги заказчик рассчитывает получить четыре тысячи пачек по 500 листов в каждой. Поставка товара намечена на май следующего года.

Конкурсная процедура позволила уменьшить и итоговую сумму закупки 350 пачек бумаги для цветной лазерной печати. Если первоначально чиновники рассчитывали потратить на это до 959 тысяч рублей, то, по итогам аукциона, из бюджета на это выделят 359,6 тысячи рублей.

Также администрация нуждается в предоставлении автовышки с оператором и крана-манипулятора в комплексе зданий Смольного и на двух объектах в Курортном районе. Стоимость часа работы двух вышек высотой 28 и 35 метров, а также крана-манипулятора установлена на уровне 13,2 тысячи рублей, всего в 2025 году за оказание подобных услуг заказчик готов заплатить не более 1,25 млн рублей. Ровно такую же закупку чиновники размещали и в октябре, однако тогда на конкурс не заявился ни один претендент.

За поставку бензина и дизельного топлива в Смольном согласны расстаться с суммой, не превышающей 1,1 млн рублей. Отпускать горючее предполагается по топливным картам с заправок, расположенных в Центральном и Курортном районах Петербурга.

Испытывают чиновники потребность в различных интернет-сервисах и подписках. Так, предоставление доступа к материалам "РБК Pro" в 2025 году может обойтись в сумму до 976,5 тысячи рублей. За эти деньги пользователи рассчитывают получить доступ к основному разделу сервиса, а также к разделам о технологиях, инвестициях и здоровье. Еще 906,5 тысячи рублей могут уйти на получение лицензии к сметной программе SmetaWIZARD в течение следующего года.

Среди прочего, в ноябре Смольный объявлял закупки на предоставление в 2025 году доступа к электронным версиям книг и к базам данных печатных изданий. Цена первой из них составила 869,1 тысячи рублей, цена второй — 717,7 тысячи рублей. В обоих случаях конкурсы уже состоялись, причем в обоих случаях проведение процедур никак не сказалось на стоимости закупок.

По условиям первого контракта, исполнитель должен предоставить доступ к электронной библиотеке с возможностью чтения 730 изданий и прослушивания 60 аудиокниг на тему менеджмента, тайм-менеджмента, управления персоналом и личной эффективности. Заказчик ожидает предоставления ежемесячного отчета о количестве скачанных книг, в том числе применительно к каждому из пользователей. Кроме того, поставщик должен будет устраивать еженедельные рассылки библиографических обзоров, причем содержание обзоров не должно повторяться.

Список электронных версий СМИ содержит в себе как существующие издания, так и уже закрывшиеся. Всего в нем содержится 223 позиции, в том числе федеральные общественно-политические СМИ, а также журналы по менеджменту, бухгалтерскому делу, юриспруденции, финансам и экономике, предпринимательству и IT.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру