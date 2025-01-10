Сестрорецкие муниципалы арендуют Genesis за 1,2 млн рублей

Муниципальный совет МО "Город Сестрорецк" заключил 9 января с ООО "Брик" контракт на аренду легкового автомобиля с водителем в 2025 году, следует из данных на портале госзакупок. За право пользоваться автомобилем Genesis G80 или его аналогом в период по 30 ноября муниципалы заплатят 1,2 млн рублей.

Согласно описанию объекта закупки, заказчик рассчитывает получить черный пятиместный седан с экологическим классом не ниже четвертого, оборудованный датчиками парковки, датчиками дождя и света, круиз-контролем, боковыми подушками безопасности и шторками безопасности как для передних, так и для задних пассажиров. Также в документации отдельно прописана необходимость наличия блока управления аудиосистемой в заднем подлокотнике и установлен запрет на рекламные надписи на кузове.

Исполнитель должен закрепить за машиной постоянного водителя со стажем вождения не менее трех лет, который в течение последних двух лет не подвергался лишению прав или административному аресту за нарушение ПДД. От шофера требуется опрятный внешний вид, корректная речь, знание дорожной сети Петербурга и обладание навыками оказания первой медицинской помощи. Кроме того, он должен "полностью подчиняться распоряжениям заказчика в части использования транспортного средства". Рабочий день должен длиться с 09:00 по 18:00 с часовым перерывом на обед.

Следует отметить постоянство муниципалов Сестрорецка в выборе средства для передвижения. Так, в сентябре 2024 года они заключали контракт на аренду в IV квартале автомобиля Genesis G80 или его эквивалента за 285,4 тысячи рублей, а перед этим подписывали контракты на аренду в I–II и III кварталах года. При этом в пересчете на месяц использования муниципальное образование платило подрядчику по 95,1 тысячи рублей. В 2025 году расценки возросли до 108,4 тысячи рублей за месяц аренды.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash