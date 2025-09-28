ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
28 сентября 2025, 11:14

На охрану петербургского парламента выделили 32 млн рублей

фото ЗакС политика

Охранные услуги для Законодательного собрания Петербурга в период с декабря 2025 года по конец июня 2026 года оценили в 32 млн рублей. Закупка опубликована 22 сентября, обратил внимание ЗАКС.Ру. В стоимость услуг включена круглосуточная охрана Мариинского дворца, в котором работают депутаты.

Всего в Заксобрании действуют 15 постов охраны, два из которых работают только по средам, в дни проведения пленарных заседаний. Охранная компания также должна обеспечить работу группы быстрого реагирования, которая должна прибыть на место при срабатывании сигнала тревоги в течение десяти минут.  

Обычно победителем конкурса на предоставление охранных услуг в Законодательном собрании становится  ФГУП "Охрана" Росгвардии. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


