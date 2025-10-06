Вице-спикер Иткин показал своим подписчикам необычный корнеплод

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин (ЛДПР) поделился с подписчиками своего telegram-канала фотоснимком, на котором он запечатлен с морковью причудливой формы. По словам парламентария, это натуральный корнеплод, который вырос на сельскохозяйственном предприятии в Волховском районе Ленинградской области.

— Корень мандрагоры, — поделился ассоциацией Иткин в беседе с ЗАКС.Ру.

Упомянутое депутатом растение известно благодаря суеверию, согласно которому оно громко кричит, когда его выкапывают. Это нашло отражение в книгах и фильмах о Гарри Поттере.

Поездку к аграриям Иткин совершил в преддверии Дня работника сельского хозяйства, который отмечают каждое второе воскресенье октября. В 2025 году этот день выпадает на 12 октября.

В своем посте парламентарий рассказал об успехах предприятия в вопросах селекции семян растений и выращивания сельскохозяйственных культур. При этом он заострил внимание на важности использования качественных семян для полноценного урожая.

"Предприятие предлагает потребителям натуральные овощи, произведенные без применения генетически модифицированных организмов и агрессивных пестицидов", — написал депутат и приложил к посту селфи с морковью и снимок с горой собранного картофеля.

Иткин не первым из числа депутатов ЗакСа делится снимками овощей. Так, летом его коллега Константин Чебыкин показывал подписчикам томат весом свыше одного килограмма, выращенный в его теплице на даче.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Павла Иткина