Чебыкин похвалился килограммовым томатом с грядки

Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин ("Единая Россия") поделился 9 августа своими успехами на ниве выращивания помидоров, продемонстрировав подписчикам фотографии томата весом почти 1,1 килограмма. Подобное достижение стало рекордным для парламентария, следует из его объяснений.

"Дорогие друзья, всем отличного настроения, а у нас новый рекорд 1 084 грамма — помидор!!!!!" — написал Чебыкин в своем Telegram-канале.

К посту депутат приложил два снимка. На первом он запечатлел себя в теплице, держащим в руке героя публикации. На заднем плане виднеются висящие на ветках помидоры, как красные, так и еще незрелые. На втором снимке помидор лежит на электронных весах, которые показывают его массу.

Чебыкин известен как заядлый садовод и огородник, в своих соцсетях он неоднократно рассказывал о своих достижениях на даче. Ранее этим детом он выкладывал фотографии выращенных ягод, включая крупную клубнику. До этого, в марте, он рассказывал о выращенной на балконе рассаде. Частью растений он поделился с коллегами по ЗакСу. Среди получателей оказались единороссы Юрий Авдеев, Михаил Барышников и Денис Четырбок, Ольга Герасина от "Новых людей", глава фракции СРЗП Марина Шишкина и глава фракции КПРФ Ирина Иванова.

Ранее единоросс Юрий Гладунов рассказал в соцсетях об успехах в деле приготовления заготовок на зиму. Из опубликованного поста следовало, что в семье парламентария помидоры маринуют, а огурцы и маринуют, и солят.

Андрей Казарлыга, фото: Депутат Константин Чебыкин / Telegram