Депутат Гладунов похвастался своим заготовками с огурцами и помидорами

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Юрий Гладунов показал своим подписчикам в социальных сетях итоги деятельности по подготовке заготовок с огурцами и помидорами на зиму. Парламентарий записал видеоролик в окружении почти полусотни банок с соленьями.

- Наступили первые дни августа, время заготовок. Сегодня завершил с солением огурцов и маринованием огурцов с помидорами. Огурцов еще банок 30-40 соленых сделаем. Огурцов с помидорами маринованных - хватит. Хватит на семью, хватит на друзей, на всю зиму, - рассказал Гладунов.

Отметим, Гладунов, как и другие депутаты городского парламента - заядлый дачник. В своих соцсетях он регулярно показывает кадры из своей теплицы на дачном участке. Также он ежегодно поздравляет пользователей соцсетей с Днем дачника, который отмечается в России 23 июля.

Среди других депутатов, которые также глубоко погружены в вопросы садоводства и огородничества, например, единоросс Константин Чебыкин, лидер фракции КПРФ Ирина Иванова, руководитель фракции СРЗП Марина Шишкина и другие.

Константин Леньков / Кадр из видео Юрия Глазунова