"Нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2026 год стартуют в пятницу

Законодательное собрание на этой неделе приступит к "нулевым чтениям" законопроекта о бюджете Петербурга на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщил 11 августа спикер городского парламента Александр Бельский. По его словам, это произойдет в пятницу, 15 августа.

"Работу над документом начинаем даже раньше, чем в прошлый раз. Плановый подход и четкое взаимодействие с финансово-экономическим блоком правительства дают возможность глубже и детальнее рассмотреть нюансы распределения бюджетных ассигнований", — написал Бельский в своем telegram-канале.

Как заявил парламентарий, особый акцент планируют сделать на проблемах, поступавших в обращениях депутатам от граждан. Сама работа станет продолжением начатой в прошедшем июне, когда ряд депутатов встретились с представителями Смольного и передали свои предложения вице-губернатору Алексею Корабельникову.

Бельский отметил, что в тот раз его коллеги просили выделить средства на здравоохранение, поддержку физкультуры и спорта, на решение транспортных и экологических проблем, на благоустройство зеленых территорий, а также предлагали меры по стимулированию деловой активности и повышению турпотока в Петербург. Прошедшие с того времени полтора месяца могли благотворно повлиять на конкретизацию предложений и выработку решений по ним, полагает он.

Сам Бельский назвал в числе главных задач "финансовое обеспечение внушительного пакета социальных законов, который был принят в минувший парламентский год". Речь идет о мерах поддержки пожилых людей и семей с детьми.

Анонсировал "нулевые чтения" и глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок. В своем telegram-канале он заявил, что депутаты планируют выслушать доклады представителей районных администраций для лучшего понимания потребностей города. "При рассмотрении проекта бюджета обязательно учтем все те проблемы, с которыми жители на протяжении всего года обращались к депутатам, а также обеспечим реализацию последних законодательных инициатив", — пообещал депутат.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру